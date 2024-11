Burkina Faso: Les autorités locales annoncent la fin du couvre-feu dans la région de l'Est

Au Burkina Faso, c'est la fin du couvre-feu en vigueur dans l'Est. Ce 11 novembre 2024, le gouverneur de cette région a décidé de suspendre cette mesure instaurée pour des raisons sécuritaires. À travers le pays et avec la montée des attaques armées et jihadistes, des couvre-feux ont été décrétés dans plusieurs provinces du Faso. Dans la région de l'Est, cela faisait cinq ans que l'interdiction de circuler était en vigueur.

Le couvre-feu a pris fin avant l'aube ce 12 novembre 2024 à 4h du matin précisément, d'après le communiqué du gouvernorat, basé à Fada N'Gourma, chef-lieu de la région de l'Est. Dans son annonce, le gouverneur « traduit sa sincère gratitude à l'ensemble de la population » pour son civisme durant ces cinq années. Et il souligne l'importance de la collaboration, entre les civils et les forces du Burkina Faso, pour parvenir à la reconquête totale du territoire.

Accepter Gérer mes choix Depuis son instauration en 2019, ce couvre-feu dans l'Est a été renouvelé de nombreuses fois, et ses horaires réajustés, en fonction de l'insécurité du moment. La mesure pouvait s'accompagner, par exemple, de l'interdiction d'utiliser certains types de motos, le moyen de transport le plus prisé des groupes armés et jihadistes.

Le gouverneur ne précise pas les raisons de cette décision

Mais si le gouverneur annonce la fin du couvre-feu, il ne précise pas les raisons de cette décision. Officiellement, rien n'indique que le contexte sécuritaire s'est amélioré ou serait en voie d'amélioration.

Joint par RFI, des contacts résidant dans la région de l'Est expliquent que l'instauration du couvre-feu n'a pas montré de réelle efficacité pendant ces cinq dernières années, notamment à cause de l'évolution en dents de scie de la situation sécuritaire.