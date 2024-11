Guinée: '...Chacun ne se bat que pour son intérêt', dixit Docteur Fodé Cissé du MPP

"Ensemble, traçons une nouvelle voie pour l'avenir de notre pays" est le thème d'une conférence de presse animée le samedi 09 novembre 2024 à la maison de la presse de Guinée par Dr Fodé Cissé, président du Mouvement Pour le Progrès (MPP).

Cet acteur politique a laissé entendre que la Guinée est composée de générations façonnées par les brassages de populations.

<< La crise est dans la détérioration du lien de confiance entre les FDS et la population (lien armée-nation) car l'armée ou les FDS sont restés toujours du côté du pouvoir en place malgré les violations des lois fondamentales s'opérant sur fond de conspiration communautaire. Le Président place ses partisans au poste clef des FDS et la population est réprimée sauf en 2021 où l'armée pour une 1ère fois a été républicaine avec l'avènement du CNRD. La Guinée est composée de générations façonnées par les brassages de populations.

Ces générations ne supportent plus les divisions communautaires qui ont été érigées en système politique. Elles ont à la fois un ardent désir de changement et un profond sentiment de mal-être et de frustration nourris par l'échec récurrent des tentatives de changement, souvent étouffées par des divisions politiques stériles et imprégnées de communautarisme. Ces générations ont de l'énergie, de l'ambition, et sont prêtes à se mobiliser à condition de leur proposer des projets qui ont du sens et des perspectives >>, à indiqué le président.

Parlant de la vie du guinéen, il affirme que chacun ne se bat que pour son propre intérêt.

<< Chacun est dans sa logique, quelle logique ? Mon propre intérêt. Aujourd'hui, le guinéen est en prison, on n'est enfermé dans les cases, chacun ne se bat que pour son intérêt. C'est pourquoi nous avions dit que la tendance à satisfaire ses propres besoins a pris le dessus sur la tendance à satisfaire les besoins des autres, l'intérêt général n'est plus au rendez-vous. Alors que la solution serait quoi ? Si nous brisons les barrières, nous nous organisons autour des projets, ça va nous conduire vers l'intérêt général >>, a-t-il estimé.

À préciser que le souhait de ce mouvement est que les guinéens puissent bannir l'ancien système politique afin d'aller vers un avenir meilleur.