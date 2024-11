Gabon: 'Il est important de respecter les opinions divergentes, en particulier celles qui prônent le 'non'

analyse

Le débat d'hier, diffusé à l'échelle mondiale par Gabon Télévision, a suscité de vives réactions et a été perçu comme une honte pour l'ensemble des Gabonais. Ce face-à-face, qui aurait dû avoir lieu dans un esprit de respect et de dialogue, s'est malheureusement transformé en un véritable combat entre les deux camps.

Il est crucial de comprendre que le Gabon et ses citoyens constituent une entité indivisible. Dans ce contexte, le respect mutuel doit primer, car les conséquences d'un référendum dépassent le simple cadre électoral. Comme l'a souligné le Président de la Transition, cette élection ne doit pas devenir un facteur de division entre nous. Les partisans du "oui" et du "non" sont tous des Gabonais, et cette réalité doit guider nos interactions.

Concernant le nouveau projet de Constitution, bien qu'il ne soit pas parfait aux yeux de ceux qui s'opposent, il reste indéniablement une avancée par rapport à l'ancienne Constitution, celle qui a présidé aux élections d'août 2023. Il est important de respecter les opinions divergentes, en particulier celles qui prônent le "non". Cependant, il convient de rappeler que beaucoup de ces mêmes personnes ont précédemment modifié la Constitution sans consulter le peuple souverain, ce qui remet en question leur position actuelle.

Nous devons nous concentrer sur l'avenir et sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à la construction d'un Gabon prospère, aux côtés des militaires et du CTRI. L'objectif commun doit être de léguer aux générations futures un pays uni et en bonne santé.

Enfin, il est impératif que nous ne soyons plus témoins de débats qui ternissent notre image collective en tant que nation. Ce n'est qu'en adoptant un ton respectueux et constructif que nous pourrons avancer ensemble, indépendamment de nos opinions sur ce projet de constitution.

J'ai dit ce que je penses, je vous prie de me pardonner pour mon analyse