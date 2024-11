Gabon: Communiqué de presse N°001/2024 du Réseau des Observateurs Citoyens du Gabon (ROC)

document

Depuis le 30 août 2023, le Gabon vit une période de transition politique importante, marquée par un changement de régime impulsé par les Forces de Défense et de Sécurité et orchestré par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

· Dans sa première communication, le CTRI a énoncé lors de la publication de sa feuille de route, les objectifs de la transition comme suit :

· La restauration de la stabilité et de la confiance ;

· La réforme institutionnelle et législative ;

· La lutte contre la corruption ;

· Le développement durable et économique ;

· L'éducation et la sensibilisation ;

· Le dialogue national et la consultation publique.

· Dans le même ordre d'idée, le CTRI a annoncé, dans sa feuille de route, l'organisation d'un référendum constituant, prévu pour le 16 novembre 2024, qui vise à doter le pays de fondations juridiques plus solides, en mettant l'accent sur la séparation des pouvoirs, la bonne gouvernance, et la protection des droits des citoyens.

· Pour contribuer à la transparence et à la crédibilité de ce processus, le Réseau des Observateurs Citoyens du Gabon (ROC) a été créé.

· Bénéficiaire de l'appui du PNUD et du financement du Gouvernement Japonais, ce réseau, inclusif et indépendant, regroupe 17 organisations de la société civile ainsi qu'il suit : REFLET, RENAFEM-GA, OSCAF, WOMEN GO FOR PEACE, RCRSCSR/OAFRESS, PAYNCOP, Les Sentinelles de la Jeunesse, La Voix des Jeunes pour le Développement Durable, FNAPAG, TLP, GRACE LAND, CLUB 90, Dynamique Régionale, YALI Gabon, ACPJ, et Food and Feed Gabon.

· Cette diversité permet de mobiliser des expertises variées : analyses juridiques et politiques, observation citoyenne, médiation et plaidoyer.

· L'observation citoyenne électorale du ROC fonde sa philosophie dans « La Déclaration des principes internationaux pour l'observation et la surveillance impartiale des élections par les organisations citoyennes ».

· Formés aux standards BRIDGE, le curriculum le plus exhaustif en matière de renforcement des capacités dans les élections, ces observateurs travailleront en temps réel, grâce à la logistique « KOBO TOOLBOX » permettant une géolocalisation précise de chacun d'eux, et le cas échéant favoriser une meilleure connaissance ou prise en compte des incidents signalés ou rencontrés.

· Le centre de pilotage de tout ce dispositif a pour nom « la situation Room ». Installée au Radisson Blu, la Situation Room est constituée de trois chambres : La Chambre Technique, la Chambre Analytique, la Chambre Politique. Leur travail consistera à : être une interface du public, analyser les informations collectées sur le terrain et en communiquer la substance au public et aux parties prenantes en cas de nécessité.

· Les enjeux de ce référendum sont cruciaux pour la stabilité politique et la légitimité démocratique au Gabon.

· S'agissant des prochaines communications du ROC, elles se présentent comme suit : Le Jour du Vote, c'est-à-dire le 16 novembre 2024, le ROC communiquera régulièrement sur le déroulement du scrutin.

· Le lendemain, dimanche 17 novembre 2024, le ROC livrera sa déclaration préliminaire à 12h.

· Au terme de cette première communication, et avant de passer aux recommandations, nous tenons à remercier en tout premier les plus hautes autorités du pays pour l'oreille attentive à nos doléances et les accréditations mises à notre disposition.

· Nos remerciements s'adressent aussi à nos partenaires dans cette activité, à savoir, le PNUD et le Gouvernement Japonais. Sans leurs appuis respectifs, nous n'aurions pas pu réaliser nos ambitions.

· Au titre des recommandations avant le scrutin, nous exhortons :

· Les commissions électorales nationales et consulaires : à s'acquitter de leurs missions avec honneur, dignité, impartialité et professionnalisme ;

· La Société civile : à camper sa mission sur la neutralité qui constitue le socle de sa vocation ;

· Les médias : à s'acquitter de leur mission avec impartialité et sans parti pris, pour demeurer objectifs ;

· Les citoyens : de s'acquitter de leur devoir civique dans la quiétude et avec le souci de préserver un climat de paix en cette période de reconstruction des repères d'unité et de cohésion nationale ;

· La Communauté internationale : de ne ménager aucun effort pour accompagner le Gabon avec sincérité et clairvoyance tout au long de cette période de Transition.

Je vous remercie

Fait à Libreville, le 11 Novembre 2024