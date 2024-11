communiqué de presse

L'élection de Donald Trump a tout changé. Quelques jours seulement après le vote américain, et alors que la COP29 s'ouvre à Bakou dans un monde plus divisé que jamais, les dirigeants du monde se sont réunis lors de la 7e édition du Forum de Paris sur la Paix, au Palais de Chaillot et dans d'autres lieux de Paris.

Sous le thème « A la recherche d’un ordre mondial qui fonctionne », le Forum a une fois de plus réuni des dirigeants, des décideurs et des représentants de la société civile du monde entier pour discuter et trouver des solutions à certains des défis mondiaux les plus urgents, notamment les tensions géopolitiques, le changement climatique, la gouvernance numérique et l'inégalité.

Face aux tensions mondiales, un dialogue renouvelé pour résoudre les grands problèmes de demain ne peut être possible que si nous reconnaissons et abordons les conflits et les rivalités qui nous divisent. C'est encore plus vrai à l'heure où des dirigeants comme Donald Trump ébranlent le paradigme mondial.

Dans cette optique, le Forum a accueilli plusieurs sessions dédiées à la géopolitique, à la paix et aux conflits : sur la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient et au Soudan, l'impact de la récente élection américaine et l'ordre mondial vu par la Chine, ainsi que des débats sur la façon de revitaliser les Nations unies (et d'élire une femme comme prochaine secrétaire générale), et sur la façon de garantir la liberté des médias dans les zones de conflit.

En plus des sessions sur les crises chaudes, le Forum s'est fortement concentré sur la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA) avec plus de dix sessions sur le sujet, en particulier sur l'accès pour le Sud mondial et les engagements volontaires des entreprises modèles de l'IA, lançant le compte à rebours pour le Sommet d'action sur l'IA qui aura lieu à Paris en février 2025.

Les dirigeants mondiaux ont également rejoint le ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour une session intitulée « Combler le fossé Nord-Sud : le Pacte de Paris pour les peuples et la planète et la réforme des institutions mondiales », qui s'est penchée sur la manière de tirer parti des progrès accomplis dans le cadre du 4P et sur la nécessité de sortir 600 millions de personnes de la pauvreté dans le monde.

D'autres sessions ont porté sur des questions aussi vastes que l'intégrité de l'information, la réforme du système financier international, l'imposition des super-riches, l'agriculture africaine, l'égalité d'accès à l'intelligence artificielle, l'impact environnemental des technologies de l'intelligence artificielle et la lutte contre la malnutrition dans le monde. Toutes les sessions peuvent être réécoutées sur notre chaîne YouTube.

« Pour que le multilatéralisme survive à la seconde ère de Trump, nous devons regrouper et réunir tous les acteurs qui défendent la coordination et la coopération », a déclaré Justin Vaïsse, directeur général du Forum de Paris sur la Paix. « La gouvernance mondiale est gravement entravée par les tensions entre les États-Unis et la Chine et par les conflits au Moyen-Orient, en Ukraine, au Soudan et ailleurs, et à son tour, l'absence de gouvernance mondiale et de bonne gestion des biens publics rendra les conflits plus probables à l'avenir. »

« Nous pouvons encore progresser sur les questions qui nous rassemblent et qui définiront les 50 prochaines années », a ajouté Fabienne Hara, directrice générale adjointe du Forum de Paris sur la paix. « L'édition de cette année a vu des avancées concrètes sur les questions politiques fondamentales concernant les biens publics mondiaux, la réponse aux nouveaux défis transnationaux et la construction des fondations d'une paix durable ».

Intervenants et participants de haut niveau

Le Forum a accueilli des invités de marque, dont :

Oleksandra Matviichuk, lauréate du prix Nobel de la paix 2022

lauréate du prix Nobel de la paix 2022 Nataša Pirc Musar, présidente de la République de Slovénie

présidente de la République de Slovénie Ehud Olmert, ancien Premier ministre d'Israël

ancien Premier ministre d'Israël Fu Ying, ancien vice-ministre des affaires étrangères, République populaire de Chine

ancien vice-ministre des affaires étrangères, République populaire de Chine Nasser al-Kudwa, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne

ancien ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux

commissaire européenne chargée des partenariats internationaux Celso Amorim, conseiller principal du président, République fédérative du Brésil

conseiller principal du président, République fédérative du Brésil Rebecca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED et ancienne vice-présidente du Costa Rica

secrétaire générale de la CNUCED et ancienne vice-présidente du Costa Rica Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des affaires étrangères

ministre français de l'Europe et des affaires étrangères María Fernanda Espinosa, ancienne présidente de l'Assemblée générale des Nations unies et ancienne ministre des affaires étrangères de l'Équateur

ancienne présidente de l'Assemblée générale des Nations unies et ancienne ministre des affaires étrangères de l'Équateur Ghassan Salamé, professeur émérite de relations internationales à Sciences Po et ancien ministre de la culture du Liban

professeur émérite de relations internationales à Sciences Po et ancien ministre de la culture du Liban Mo Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim

fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim Elina Valtonen, ministre des affaires étrangères, République de Finlande

ministre des affaires étrangères, République de Finlande Arancha Gonzalez, doyenne de l'École des affaires internationales de Paris, Sciences Po, et ancienne ministre des affaires étrangères de l'Espagne

doyenne de l'École des affaires internationales de Paris, Sciences Po, et ancienne ministre des affaires étrangères de l'Espagne Ibrahim Mayaki, ancien premier ministre du Niger et envoyé spécial pour les systèmes alimentaires, Union africaine

ancien premier ministre du Niger et envoyé spécial pour les systèmes alimentaires, Union africaine Susana Malcorra, ancienne ministre des affaires étrangères de l'Argentine

ancienne ministre des affaires étrangères de l'Argentine José Ángel Gurría, président du Forum de Paris sur la Paix et ancien secrétaire général de l'OCDE

président du Forum de Paris sur la Paix et ancien secrétaire général de l'OCDE Mabel Miao, cofondatrice et secrétaire générale du Centre pour la Chine et la mondialisation (CCG)

cofondatrice et secrétaire générale du Centre pour la Chine et la mondialisation (CCG) Patrick Achi, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire

ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire Alexia Latortue, secrétaire adjointe au commerce international et au développement, département du Trésor, États-Unis d'Amérique

secrétaire adjointe au commerce international et au développement, département du Trésor, États-Unis d'Amérique Gareth Evans, ancien ministre des affaires étrangères d'Australie et président émérite de l'International Crisis Group.

ancien ministre des affaires étrangères d'Australie et président émérite de l'International Crisis Group. Comfort Ero, président et directeur général, Crisis Group

président et directeur général, Crisis Group Yi Zeng, directeur fondateur du Beijing Institute of AI Safety and Governance et du Center for Long-Term AI, membre du comité consultatif de haut niveau des Nations unies sur l'IA.

Scale-Up : 10 nouveaux projets de la société civile soutenus par le Forum de Paris sur la Paix

Poursuivant une tradition qui dure maintenant depuis sept ans, le Forum de Paris sur la Paix a sélectionné 10 nouveaux projets pour son programme Scale-Up, lancé en 2018 pour fournir un soutien personnalisé d'un an au développement de projets de la société civile. Chaque année, dix projets sont sélectionnés par un jury d'experts et annoncés lors de notre événement annuel. Cette cohorte bénéficie d'un soutien personnalisé et transformationnel (non financier) de la part du PPF pour l'année suivante. La SCUP aide les porteurs de projets à identifier et à approcher de nouveaux partenaires et bailleurs de fonds, à atteindre de nouveaux acteurs et à gagner en visibilité, à influencer des changements positifs dans leur écosystème et à renforcer leur développement organisationnel.

La cohorte actuelle a présenté son travail sous forme d'affiches dans la galerie SCUP et lors de séances de présentation, tandis qu'un nouveau groupe de 10 projets a également été dévoilé. Les projets de cette année sont les suivants :

L'IA pour le climat et la biodiversité , dirigée par C Minds

Depuis le Mexique, mise en œuvre en Amérique du Sud

Thème : Biodiversité et intelligence artificielle

Ce projet combine l'IA et les pratiques autochtones pour protéger la biodiversité et lutter contre la vulnérabilité économique, en se concentrant sur les habitats des jaguars et en élargissant les efforts de conservation à travers le LATAM.

dirigée par C Minds Mexique, Amérique du Sud Biodiversité et intelligence artificielle Ce projet combine l'IA et les pratiques autochtones pour protéger la biodiversité et lutter contre la vulnérabilité économique, en se concentrant sur les habitats des jaguars et en élargissant les efforts de conservation à travers le LATAM. Tespack Smart Mobile Micro-Grid , dirigé par Tespack

De Finlande, mis en œuvre en Afrique

Thème : Climat

Les micro-réseaux mobiles de Tespack fournissent de l'énergie décentralisée et de l'internet dans les zones reculées grâce à l'énergie solaire, ce qui profite à des secteurs tels que l'éducation, les soins de santé et l'agriculture. /

, dirigé par Tespack Finlande, Afrique Climat Les micro-réseaux mobiles de Tespack fournissent de l'énergie décentralisée et de l'internet dans les zones reculées grâce à l'énergie solaire, ce qui profite à des secteurs tels que l'éducation, les soins de santé et l'agriculture. / Soutien aux communautés et aux moyens de subsistance en Afghanistan , mené par Uplift Afghanistan Fund

Depuis les États-Unis d'Amérique, mis en œuvre en Asie du Sud

Thème : Prévention et résolution des conflits

Ce projet soutient les Afghans vulnérables, en particulier les femmes et les filles, en fournissant une aide humanitaire, des programmes de travail contre rémunération et des paiements numériques aux ménages marginalisés.

, mené par Uplift Afghanistan Fund États-Unis d'Amérique, en Asie du Sud Prévention et résolution des conflits Ce projet soutient les Afghans vulnérables, en particulier les femmes et les filles, en fournissant une aide humanitaire, des programmes de travail contre rémunération et des paiements numériques aux ménages marginalisés. Mapping for People and Planet , dirigé par la Nippon Foundation - Projet GEBCO Seabed 2030

Depuis Monaco, mis en œuvre à l'international

Thème : Océans

Ce projet vise à cartographier les fonds marins du monde entier afin de soutenir la gestion marine durable, la planification côtière et l'évaluation des risques, en aidant particulièrement les États côtiers et insulaires.

, dirigé par la Nippon Foundation - Projet GEBCO Seabed 2030 Monaco, l'international Océans Ce projet vise à cartographier les fonds marins du monde entier afin de soutenir la gestion marine durable, la planification côtière et l'évaluation des risques, en aidant particulièrement les États côtiers et insulaires. Dalil , dirigé par Siren (Siren Associates et Siren Analytics)

Du Liban, mis en œuvre à l'international

Thème : Qualité de l'information et liberté des médias

Dalil est une plateforme web qui utilise l'IA pour lutter contre la désinformation dans la région MENA, permettant aux vérificateurs de faits et aux décideurs politiques d'accéder à des informations vérifiées. Elle s'étend à de nouvelles régions comme les Balkans occidentaux.

Ce projet a été sélectionné pour une deuxième année, ce qui est une première dans l'histoire de la SCUP.

, dirigé par Siren (Siren Associates et Siren Analytics) Liban, l'international Qualité de l'information et liberté des médias Dalil est une plateforme web qui utilise l'IA pour lutter contre la désinformation dans la région MENA, permettant aux vérificateurs de faits et aux décideurs politiques d'accéder à des informations vérifiées. Elle s'étend à de nouvelles régions comme les Balkans occidentaux. Ce projet a été sélectionné pour une deuxième année, ce qui est une première dans l'histoire de la SCUP. Minéraux pour la paix et le développement - Madini Kwa Amani Na Maendeleo, dirigé par International Alert au nom du consortium Madini

Thème : Minéraux de transition

De la République démocratique du Congo, mis en œuvre en Afrique

Le projet Madini améliore la sécurité et les moyens de subsistance dans les zones d'exploitation minière artisanale en soutenant les réformes de gouvernance et la résolution des conflits, en plaidant pour des normes internationales en matière d'approvisionnement en minerais.

dirigé par International Alert au nom du consortium Madini Minéraux de transition République démocratique du Congo, Afrique Le projet Madini améliore la sécurité et les moyens de subsistance dans les zones d'exploitation minière artisanale en soutenant les réformes de gouvernance et la résolution des conflits, en plaidant pour des normes internationales en matière d'approvisionnement en minerais. CyberPeace Builders , dirigé par l'Institut CyberPeace

Depuis la Suisse, mise en œuvre à l'échelle internationale

Thème : Cybersécurité

Les CyberPeace Builders mobilisent des volontaires en cybersécurité pour protéger les ONG contre les cyberattaques, en apportant un soutien essentiel au renforcement de la cyberrésilience du secteur à but non lucratif dans le monde entier.

, dirigé par l'Institut CyberPeace Suisse, à l'échelle internationale Cybersécurité Les CyberPeace Builders mobilisent des volontaires en cybersécurité pour protéger les ONG contre les cyberattaques, en apportant un soutien essentiel au renforcement de la cyberrésilience du secteur à but non lucratif dans le monde entier. Get Heard , mené par Youth Empowerment Society (YES)

Du Maroc, mis en œuvre en Afrique

Thème : Égalité entre les hommes et les femmes

Ce projet permet aux femmes marocaines de lutter contre la violence sexiste en partageant leurs histoires personnelles par le biais de podcasts. Il propose une formation à la production de podcasts et aux lois protégeant les droits des femmes, dans le but de briser le silence sur le harcèlement et les abus.

, mené par Youth Empowerment Society (YES) Maroc, en Afrique Égalité entre les hommes et les femmes Ce projet permet aux femmes marocaines de lutter contre la violence sexiste en partageant leurs histoires personnelles par le biais de podcasts. Il propose une formation à la production de podcasts et aux lois protégeant les droits des femmes, dans le but de briser le silence sur le harcèlement et les abus. Ustawi : Le pouvoir de la communauté , dirigé par Green String Network (GSN)

Du Kenya, mis en œuvre en Afrique

Thème : Prévention et résolution des conflits

Ustawi apporte un soutien en matière de santé mentale et d'autonomisation économique aux jeunes Africains par l'intermédiaire d'une plateforme numérique comprenant des cercles de soutien par les pairs et une formation à la résilience, dans le but de réduire la pauvreté, la violence et les traumatismes.

: , dirigé par Green String Network (GSN) Kenya, Afrique Prévention et résolution des conflits Ustawi apporte un soutien en matière de santé mentale et d'autonomisation économique aux jeunes Africains par l'intermédiaire d'une plateforme numérique comprenant des cercles de soutien par les pairs et une formation à la résilience, dans le but de réduire la pauvreté, la violence et les traumatismes. Projet MIT Climate Pathways, dirigé par l'initiative MIT Sloan Sustainability

États-Unis d 'Amérique, mise en œuvre à l'échelle internationale

Thème : Climat

À l'aide de simulations interactives sophistiquées, ce projet éduque les dirigeants mondiaux sur la politique climatique, encourageant des actions fondées sur des preuves pour lutter contre le changement climatique.

Cette année, le pôle de solutions du programme Scale-Up a reçu le soutien financier de Postcode Lottery, partenaire de longue date du Forum de Paris sur la Paix.

Début du compte à rebours pour le Sommet d'action sur l'IA

Alors que Paris se prépare à accueillir le Sommet d'action sur l'IA les 10 et 11 février 2025, le Forum de Paris sur la Paix a travaillé pour soutenir la cause de « l'IA pour le bien » - notamment en organisant un appel à projets sur l'IA, qui a reçu un nombre impressionnant de 770 soumissions provenant de 111 pays, soulignant l'enthousiasme mondial pour l'exploitation de l'intelligence artificielle afin de relever les défis mondiaux critiques. Un groupe d'experts examinera bientôt toutes les candidatures et sélectionnera les 50 meilleurs projets, qui seront présentés lors du sommet d'action sur l'IA à Paris. L'annonce des projets sélectionnés est prévue pour la mi-décembre 2024.

Développer l'initiative ATLAS pour l'agriculture africaine

La réunion de printemps du Forum de Paris sur la Paix de juin 2024 à Benguerir, au Maroc, a vu le lancement de l'Agricultural Transitions Lab for African Solutions (ATLAS), une plateforme permanente de dialogue politique et de collaboration entre le Nord global d'une part et l'Afrique et le Sud global d'autre part. L'ATLAS plaidera en faveur d'une vision partagée au niveau mondial sur la transformation durable de l'agriculture africaine, basée sur une meilleure compréhension des besoins africains, en s'affranchissant des clivages Nord-Sud et en considérant l'agriculture et le climat comme des partenaires plutôt que comme des adversaires.

ATLAS a pris un nouvel élan lors du forum de novembre, en annonçant qu'il lancerait en décembre son baromètre des investissements, qui mesure pour la première fois tous les investissements publics, privés et philanthropiques consacrés à l'agriculture africaine chaque année, un outil qui fait aujourd'hui défaut pour évaluer le déficit de financement et suivre les progrès accomplis. Enfin, ATLAS rassemble une coalition d'acteurs visant à doubler leurs investissements dans l'agriculture africaine d'ici 2030, et lancera bientôt ce « 2x30 Challenge ».

Rendre le monde plus vert : assurer la gouvernance mondiale des minéraux de transition

La réunion de printemps 2024 du Forum de Paris sur la Paix a également rassemblé des personnalités de haut niveau pour fonder le Conseil mondial pour les minéraux de transition responsables, notamment l'ancienne commissaire européenne au climat Connie Hedegaard, l'ancien ministre chilien des mines Jobet Juan Carlos et l'ancien ministre de l'investissement, du commerce et de l'industrie du Botswana, Kenewendo Bogolo.

Le 10 novembre, les membres du Conseil mondial pour les minéraux de transition responsables ont adopté une série de recommandations visant à faire progresser la coopération mondiale entre les secteurs et les régions afin de garantir un approvisionnement en minéraux responsable pour la transition énergétique. Faisant le point sur la demande accrue de minéraux pour la transition énergétique afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et de parvenir à des objectifs nets zéro (et sur les défis et opportunités financiers, géopolitiques, sociaux et environnementaux qui y sont associés) les recommandations mettent l'accent sur des approches intégrées et collaboratives à travers les stratégies multilatérales en matière de climat, d'industrie et de minerais. Elles appellent également au renforcement des outils de gouvernance mondiale et à l'exploration des possibilités de création de valeur.

Ces recommandations seront présentées sous la forme d'un rapport intermédiaire en marge de la COP29.

Lutter contre la malnutrition : Ouvrir la voie au sommet Nutrition for Growth

À l'approche du sommet « Nutrition for Growth » (Nutrition pour la croissance, N4G) qui se tiendra à Paris en 2025, un groupe d'experts indépendants sur la nutrition, réuni par le Forum de Paris sur la Paix et dirigé par Shawn Baker (Helen Keller International), a publié des recommandations transformatrices visant à faire de la nutrition mondiale une priorité absolue. Reconnaissant que la nutrition est un investissement économique puissant qui rapporte en moyenne 23 dollars pour chaque dollar dépensé le groupe a souligné son rôle dans la promotion du capital humain et de la croissance économique.

Leurs recommandations, qui adoptent une approche systémique globale passant par l'agroalimentaire, la santé, l'éducation, la protection sociale et l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH), exhortent les gouvernements, la société civile et le secteur privé à prendre des mesures. Le prochain sommet N4G servira de plateforme pour obtenir des engagements politiques et financiers afin de lutter contre la malnutrition dans le monde.

Le Forum s'étend à Paris : Le Forum s'ouvre à sa ville d'accueil

Après une journée de panels et de tables rondes au Palais de Chaillot le 11 novembre, la deuxième journée du Forum, le 12 novembre, sera marquée par des événements thématiques organisés par des organisations partenaires dans tout Paris. Ces sessions se pencheront sur des questions mondiales cruciales telles que la nutrition, l'agriculture, le cyberespace et la gestion des minerais essentiels, entre autres.

Vous pouvez les découvrir ici.

Le forum présentera également des projets visant à développer des initiatives dans des domaines tels que le changement climatique, la gouvernance numérique et la consolidation de la paix.