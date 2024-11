Congo-Kinshasa: Ni orage, ni déluge dans sa plateforme politique - Fifi Masuka engagée à soutenir Félix Tshisekedi sans relâche !

Maintenant, tout va mieux. L'orage vient de passer. Chez Fifi Masuka Saini, c'est Félix Tshisekedi ou rien. La Gouverneure du Lualaba a, en effet, réussi, le week-end dernier, à remettre de l'ordre dans sa cour pour un accompagnement solide à la vision du Chef de l'Etat.

La célèbre Gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, réitère son soutien à la vision de Félix Tshisekedi, Président de la République, pour l'avènement d'un Congo tant voulu par tous. Elle attache du prix, dans ses actes, projets et initiatives, à la matérialisation de la vision politique du Chef de l'Etat, durant son passage à la tête du pays. Cette dynamique a pris son sens, une nouvelle fois, le week-end dernier, à Kinshasa.

La Gouverneure Fifi Masuka a, en effet, réuni, à Hilton Hôtel, situé dans la commune de la Gombe, les élus de sa plateforme politique, comprenant les regroupements AN, A24 et A25, en vue de mettre fin aux divergences et de regarder dans la même direction pour résoudre les défis majeurs de gouvernance qui s'imposent à tous, dans l'optique de répondre aux attentes des populations. Cette rencontre-là aura été stratégique puisque le moment était venu, pour la Responsable du parti Fidec, de consolider ses rangs après que certains de ses élus ont voulu, de manière soudaine, se détacher de l'idéal commun.

"Nous disons merci à Dieu et au Président de la République, qui a placé aussi son regard dans ce regroupement. Nous allons continuer à suivre ce qu'il nous donne comme instructions selon sa vision. Pour suivre la vision du Chef de l'Etat, il faut l'unité. Aujourd'hui, ce corps de l'Union sacrée qui avait quelques problèmes, vient de retrouver sa santé. Nous disons merci à chacun de nous qui a su se surpasser pour que nous puissions être ensemble, discuter, ouvrir nos cœurs et sortir tout ce qui nous faisait mal. Nous avons essayé de soigner tout ce que nous avions comme blessure", a déclaré, à Hilton, Fifi Masuka, au terme de cette rencontre de haute importance.

"Chaque fois, quand l'autorité morale de la plateforme est à Kinshasa, elle réunit les députés nationaux. Aujourd'hui, elle a fait la même chose. Tous les sénateurs et députés nationaux, nous étions ensemble pour regarder notre passé, le présent et notre avenir ensemble. Il était très important d'écouter l'autorité morale, de recevoir les orientations d'elle par rapport à l'avenir de notre plateforme qui est unie et soudée", a témoigné, dans la foulée, un élu du peuple, visiblement très satisfait de la qualité des échanges engagés pour le retour de l'harmonie au sein des regroupements de Madame Fifi Masuka.