Congo-Kinshasa: Etats généraux de la justice - Chançard Bolukola persuadé de la qualité de ces assises

C'est ce lundi 11 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa que le Coordonnateur ad intérim du FRIVAO, Chançard Bolukola, a pris activement part aux états-généraux de la justice organisés par le ministère de la justice sous le Haut patronage du Président de la République.

Lors de la cinquième journée consacrée essentiellement aux cultes et associations ainsi qu'à l'Etat de droit, justice administrative et administration judiciaire, il a salué la qualité des intervenants tout en espérant que de ces états généraux sortiront, l'engagement de participants et des recommandations qui feront avancer le secteur de la justice congolaise.

Il compte sur la bonne volonté des différents acteurs de ce secteur afin que toutes les bonnes résolutions déjà notées soient appliquées à la lettre. En sus, il a démontré qu'il a un intérêt, comme Représentant de FRIVAO, à participer à ces assises car, il attend des reformes légales qui vont permettre à son Institution de progresser.

« Oui, en tout cas il y a de l'intérêt parce que FRIVAO aussi est un fond spécial qui a été créé à l'issue d'un contentieux international que la République ougandaise est obligée à payer sur 5 ans un montant de 65.000.000 de dollars pour le recours à la force dans les relations internationales, l'occupation illicite du Territoire congolais ; le Pillage, exploitation des ressources naturelles, les graves violations de droit international humanitaire ainsi que le droit de l'homme. Mais, en même temps aussi les graves violations flagrantes de la Charte et de l'Organisation de l'unité africaine.

Et aujourd'hui, à travers FRIVAO, nous assistons à l'intégration petit à petit de la justice transitionnelle dans notre pays et qui a 4 objectifs à savoir : la recherche de la vérité, les poursuites judiciaires, les réparations, mais en même temps aussi, il y a les réformes institutionnelles », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre, "aujourd'hui, les États généraux s'inscrivent dans cette logique des réformes institutionnelles parce qu'on va dans la durabilité, le sérieux que FRIVAO va mettre en place pour pouvoir indemniser les victimes dépendra, sine qua none, de la qualité même de notre justice. Et nous espérons aujourd'hui, avec un Ministre d'Etat vertébré, qui est plongé dans le banc de la résolution de toutes les décisions au niveau de justice, il y a beaucoup à relever dans notre pays. Les lois sont là ».

Pour finir, Chançard Bolukola estime que toute la population est unanime sur la tenue de ces états généraux qui sont d'une grande importance pour notre justice qui est qualifiée de malade. « Nous espérons, non seulement que les États généraux sont déjà louables par plusieurs entités au niveau même de la population, mais nous visons plus la matérialisation, la concrétisation. Donc, c'est aussi à la fois un appel à la volonté que les acteurs politiques devaient traduire dans le sens de l'impartialité pour pouvoir aider notre cher et beau pays à aller de l'avant, tout en soutenant, bien sûr, l'engagement, sans équivoque de notre Chef de l'État, Président de la République ».