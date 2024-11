Afrique: Judith Suminwa au front, COP29 - La RDC en première ligne pour la transition énergétique mondiale !

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a atterri, ce lundi 11 novembre 2024, à Bakou, en Azerbaïdjan, pour représenter la République Démocratique du Congo à la 29ème Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP29), qui va se dérouler du 11 au 22 du mois en cours. Mandatée par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, elle va porter la voix de la RDC, reconnue comme le deuxième poumon climatique du monde, dans ce forum international crucial.

A sa descente d'avion, la Première Ministre a été accueillie par Farid Gayibov, Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, ainsi qu'une délégation des officiels congolais composée par Eve Bazaïba, Ministre d'Etat de l'Environnement et Développement durable, et Ivan Vangu Ngimbi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC près la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Cette réception chaleureuse souligne l'importance de la participation de la RDC à cette conférence mondiale.

La mission de Judith Suminwa Tuluka à la COP29 est claire : défendre les intérêts de la RDC en matière de transition énergétique et de préservation des ressources naturelles. Avec ses vastes forêts tropicales et ses ressources minérales stratégiques, la RDC joue un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un des enjeux majeurs pour la RDC à la COP29 est d'obtenir des engagements concrets en matière de compensation financière liée aux crédits carbone. Le pays cherche à valoriser ses efforts de conservation et de réduction des émissions de carbone par des mécanismes de marché qui permettent de générer des revenus pour financer des projets de développement durable.

Au cours de son séjour, la Cheffe du Gouvernement a prévu des échanges stratégiques avec le Secrétaire Général de l'ONU, António Guterres, et d'autres dirigeants mondiaux. Ces rencontres visent à renforcer la collaboration internationale et à promouvoir une transition énergétique équitable. La RDC, en tant que gardienne du deuxième poumon climatique mondial, a une responsabilité particulière dans la régulation climatique globale.

Sa participation à ce grand rendez-vous environnemental mondial représente une opportunité cruciale pour souligner son statut de pays-solution. Riche en forêts tropicales et en minéraux stratégiques nécessaires à la transition énergétique mondiale tels que le cobalt et le lithium, la RDC a beaucoup à offrir dans la lutte contre le changement climatique. La Première Ministre mettra en avant les atouts du pays et plaidera pour une reconnaissance internationale de son rôle essentiel.

La RDC est souvent décrite comme le deuxième poumon climatique de la planète, après l'Amazonie. Ses vastes forêts tropicales humides et ses richesses tourbières jouent un rôle central dans la régulation climatique mondiale en absorbant d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Ce statut unique confère au pays une responsabilité particulière, mais aussi des opportunités significatives dans le cadre de la transition énergétique mondiale.

A Bakou, Judith Suminwa Tuluka participera à des échanges de grande envergure avec des acteurs internationaux, parmi lesquels António Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, ainsi que d'autres dirigeants mondiaux engagés dans la lutte contre le changement climatique. Ces rencontres devraient permettre de renforcer les partenariats stratégiques de la RDC, de partager son expérience et ses défis, et de mettre en avant les solutions durables que le pays peut offrir au monde.

La participation de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka à la COP29 est une étape importante pour la RDC. En défendant les intérêts de son pays et en plaidant pour une transition énergétique équitable, elle met en lumière le rôle crucial de la RDC dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette conférence représente une opportunité unique pour la RDC de faire valoir son statut de pays-solution et de renforcer sa collaboration avec la communauté internationale.