Soudan: Avec la participation du Président du Conseil de Souveraineté - Lancement du sommet climatique « COP29 » en Azerbaïdjan

Bakou — Les activités de la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) ont débuté mardi, accueillies par la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, avec la participation du président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS), le général Abdel Fattah Al-Burhan, ainsi qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement , de représentants d'organisations , d'institutions régionales et internationales dans les domaines de l'environnement et du climat, sous le slogan «Solidarité pour un Monde Vert ».

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a prononcé un discours lors de la séance d'ouverture de la conférence, saluant les dirigeants et présidents participant au sommet, soulignant l'importance de l'organiser pour discuter la manière de renforcer les mécanismes de coopération internationale pour fournir un financement climatique pour faire face au effets négatifs du changement climatique, afin de parvenir à un développement durable et d'assurer la protection de la planète.

Alors que le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a passé en revue les défis et les impacts résultant du phénomène du changement climatique et a souligné l'importance de la coopération internationale pour le combattre, soulignant l'importance de fournir le financement nécessaire pour résoudre les problèmes du changement, il a également appelé à trouver des solutions urgentes pour contenir la crise climatique, atténuer ses conséquences et parvenir au développement durable.

Le président du CTS présente le discours du Soudan lors du Sommet COP29, au cours duquel il passera en revue les efforts du gouvernement du Soudan pour réduire le phénomène du changement climatique.

Pour sa part, Mme Mona Ali, secrétaire générale du Conseil Suprême de l'Environnement et des Ressources Naturelles, a souligné l'importance de la tenue du sommet et l'a décrit comme une opportunité cruciale pour accélérer l'action pour faire face à la crise climatique.

Elle a ajouté que le Soudan participera activement aux travaux de la conférence, où il présentera des documents de travail spécialisés préparés par un certain nombre d'experts soudanais intéressés par l'environnement et le changement climatique, et qu'il participera également à la table ronde de haut niveau sur la transformation sur l'ambition de l'action et d'élargir la portée du financement de l'adaptation pour atteindre l'objectif mondial concernant les mesures nécessaires pour faire face au phénomène du changement climatique.