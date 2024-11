Addis Abeba — La ministre d'état des affaires étrangères, Birtukan Ayano, a noté que des efforts sont déployés pour accroître les capacités des femmes dans le domaine de la diplomatie et améliorer la prise de décision.

Un forum de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus s'est tenu aujourd'hui sous la coordination du Bureau de la femme et des affaires sociales du ministère des affaires étrangères.

La ministre d'état des affaires étrangères, Birtukan Ayano, a noté que ces forums continueront à être renforcés à l'avenir pour permettre aux travailleuses de s'acquitter de leurs responsabilités superposées dans la société en parfaite santé.

Elle a souligné que diverses activités sont menées au sein de l'institution pour améliorer la participation et la prise de décision des femmes et continueront à être renforcées à l'avenir.

Dr Aziza Galeta, directrice exécutive du bureau de la Femme et des affaires sociales du ministère, a dévoilé que ce programme a été lancé pour permettre aux femmes diplomates de rester en bonne santé.

Selon le ministère, un programme de sensibilisation et de dépistage destiné aux travailleuses du siège du ministère des Affaires étrangères et des institutions responsables sur le cancer du sein et du col de l'utérus a été réalisé en collaboration avec les institutions Elsaro et Churchill.