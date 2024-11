Ile Maurice: Marée «rouge» et retour du «roi de l'est»

Dès que les premiers résultats ont été affichés, à 16 heures, l'heure était à la célébration dans la joie de la victoire. Les résultats annoncent la faveur à l'Alliance du changement, avec Anil Bachoo en tête de liste suivi de Raviraj Sinha Beechook et Chandraprakash Ramkalawon, tous les trois des membres du Parti travailliste (PTr). Les habitants votant bloc au n° 9, si auparavant, le PTr a connu de grandes victoires, avec Anil Bachoo surnommé «roi de l'est», mais depuis 2014, c'est le Mouvement socialiste militant (MSM) qui a remporté deux victoires, avec Sudheer Maudhoo élu en tête de liste en 2019.

Or, le ministre sortant de la Pêche se retrouve cette fois à la 4e position. Si les candidats de Linion Reform ont quitté le centre de dépouillement tôt hier matin, il en a été de même pour deux candidats de l'Alliance Lepep, Rubesh Doomun et Vijaye Anand Ramchurn ainsi que leurs agents. Sudheer Maudhoo n'a jamais remis les pieds au Bon Accueil State College depuis dimanche.

Les candidats rouges avec leurs partisans

Les habitants et sympathisants de l'Alliance du changement n'ont pas tardé à descendre dans la rue pour célébrer. En attendant la proclamation officielle des résultats, tout indiquait que l'Alliance du changement se dirigeait vers une victoire certaine de 3-0. L'heure était donc aux rassemblements et à la joie parmi une foule vibrante qui scandait «bour li deor» et «3-0 piso». Ces élections marquent désormais le retour d'Anil Bachoo sur l'échiquier politique après dix ans comme «roi de l'est». «Les résultats ne sont pas surprenants. Les gens en avaient marre et étaient débordés. Le MSM avait franchi toutes les limites. On récolte ce que l'on sème», a-t-il dit.La brigade de policiers pour assurer la sécurité de tous.

Raviraj Beechook a, lui, qualifié cette victoire de «trwa zanfan lakaz» de symbolique. «C'est une victoire du peuple qui a voté sous colère, laquelle s'est transformée en victoire lorsque le peuple a repris son véritable pouvoir entre ses mains. C'est un message symbolique, fort qu'il a envoyé au gouvernement sortant en lui disant "si to fer dominer ar mwa, si to kraz mwa, si to zwe ar mo liberte, mo pa pou kit twa."» Chandraprakash Ramkalawon a dédié cette victoire à sa famille et aux habitants de la circonscription qui ont fait confiance à tous les candidats et au Dr Navin Ramgoolam. «Nous avons travaillé très dur et nous étions convaincus que nous pouvions y arriver. Nos efforts et notre sincérité ont porté leurs fruits et nous allons travailler dur car les gens attendent beaucoup de nous. Pour l'instant, l'heure est à la célébration.»

«The pen is mightier than the sword»

Ils sont 49 394 électeurs sur 60 301 à avoir voté avec un taux de participation de 81,91 %. Observation notable faite lors de notre reportage le jour du scrutin : la plupart des électeurs ont accompli leur droit civique en apportant leur propre stylo, de peur que s'ils votaient avec les stylos disponibles dans les isoloirs, l'encre ne s'efface et que leurs votes ne soient manipulés.

Après les résultats du second pointage, à 18 h 15, pour de nombreux habitants, l'heure était au changement, mais surtout aux nouveaux rêves, à l'espoir, à un climat de liberté et à l'espoir que des problèmes tels que l'approvisionnement en eau soient résolus. «C'est comme si les gens s'étaient libérés après avoir vécu dans un climat de peur pendant cinq ans. Beaucoup ne pouvaient pas parler ou partager leurs opinions sur les médias sociaux, de peur que le gouvernement ne les fasse arrêter ou que de la drogue ne soit plantée dans leur maison par des policiers véreux. Ils ont pris leur patience et exécuté leur vengeance en sanctionnant les dirigeants avec leur plume. The pen is mightier than the sword. Nous sommes convaincus que les nouveaux élus tiendront leurs promesses, mais pour l'instant, nous nous réjouissons et nous respirons dans une île Maurice libre», confie Amina, sexagénaire habitant la circonscription.