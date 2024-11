Burkina Faso: Entrepreneuriat Communautaire - Les douaniers prennent des parts à l'APEC

L 'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire (APEC) a tenu une séance d'information et de sensibilisation avec le personnel de la Direction générale des douanes sur le programme de l'entrepreneuriat communautaire. C'était le mardi 12 Novembre 2024 à Ouagadougou.

L'opération de « charme » de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire (APEC) se poursuit. Ce 12 Novembre 2024, une équipe était dans les locaux de la direction générale des douanes. Selon la directrice de la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, Clémence Zoundi, elle est venue échanger avec le personnel sur programme de l'entrepreneuriat communautaire, vu leur engagement auprès de l'Etat à mobiliser les recettes. Séance tenante, le Directeur général adjoint de la direction générale des douanes, Joseph Ouédraogo a souscrit à l'actionnariat populaire.

Pour lui, la rencontre a été une occasion pour l'APEC de leur expliquer les tenants et aboutissants de ce projet. « Nous sommes heureux d'avoir contribuer, jouer notre partition pour la consolidation du tissu industriel burkinabè. Il n'y a rien de tel que de faire soutenir l'économie par l'épargne local », a-t-il souligné.

A l'entendre, en permettant à chaque citoyen de contribuer à des projets économiques porteurs, ce programme renforce non seulement la solidarité et la résilience des communautés, mais crée aussi des emplois et stimule la croissance économique du Burkina Faso. « En soutenant activement le programme de l'entrepreneuriat communautaire, nous renforçons non seulement notre mission de facilitateur du développement économique, mais aussi notre ancrage dans les dynamiques communautaires et locales. Cette rencontre fut une opportunité pour nous de mieux comprendre les enjeux de ce programme. Je suis convaincu que chacun saura contribuer, à la mesure de ses possibilités, à la réussite de ce programme », a souhaité le DGA de la direction générale des douanes.

A ce jour, aux dire de la directrice de la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, l'APEC se porte très bien. « Les jours à venir, des boites de pâte de tomates « made in Burkina » vont s'ouvrir pour qu'on sache que l'agence est concrète et tient ces promesses », a-t-elle souligné. Elle a commencé déjà ses conférences avec la diaspora burkinabè. « Nous étions en Italie pour sensibiliser les burkinabè qui y vivent », a informé Clémence Zoundi. Et de rappeler que c'est le moment pour les fils et filles d'investir afin qu'ensemble l'on puisse mobiliser les fonds nécessaires pour développer et relancer l'économie et travailler au retour de la paix.