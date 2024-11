Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 novembre 2024

Afrique : La BID octroie une subvention de 10 millions de dollars US à l'OMS

La Banque Islamique de Développement (BID) a annoncé ce 12 novembre l’octroi d’une importante subvention de 10 millions de dollars US à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la mise en œuvre de la Plateforme d’investissement à impact sur la santé (HIIP), apprend-on d’un communiqué de l’OMS.

En effet, ce don soutiendra spécifiquement l’assistance technique que l’OMS fournit aux pays du monde entier pour évaluer les besoins d’investissement et concevoir les projets de santé les plus efficaces, indique le communiqué. (Source allAfrica)

RDC : La clôture des États généraux de la justice reportée pour approfondir les propositions de réforme

La clôture des États généraux de la justice en RDC, initialement fixée à mercredi, a été repoussée de 72 heures pour permettre aux participants de poursuivre leurs travaux en ateliers. Cette décision a été annoncée par le ministre d’État en charge de la Justice, Constant Mutamba, après le dernier panel, afin d’approfondir les propositions à formuler. "La justice est transversale, et nous avons voulu faire participer tout le monde, contrairement aux travaux de 2015 où seules les élites avaient été sélectionnées," a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné que cette démarche inclusive renforce la transparence et que le président Félix Tshisekedi, satisfait de ce format, encourage cette réflexion collective pour exposer les problèmes de la justice congolaise. Il a invité les participants à s'engager pleinement dans les ateliers de réflexion, qui se tiendront au Fleuve Congo Hôtel et au Palais du Peuple, où se déroulera également la cérémonie de clôture. (Source actualite.cd)

Sénégal : L’opposant Amadou Ba appelle à une majorité de rupture et de prospérité

L’ancien Premier ministre sénégalais, candidat aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, promet de combattre la vie chère et redonner espoir aux Sénégalais en misant sur un discours pacifiste et inclusif.

L’ancien Premier ministre Amadou Ba, 63 ans, dirige la liste de la coalition Jamm Ak Njarign, signifiant « paix et prospérité » en langue wolof, pour les élections législatives anticipées de dimanche prochain. Le candidat, arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle avec 35,79% des voix, aspire à instaurer une cohabitation avec le régime du président Bassirou Diomaye Faye afin de soulager les ménages et redonner espoir à la population. (Source apanews)

Décorations de la nation au Mali : Le cas Bintou CAMARA fait polémique

La ministre de l’énergie figure parmi les récipiendaires de cette année alors que les voyants sont dans le noir sur ses missions gouvernementales. À la surprise générale, Madame Bintou Camara, patronne du département en charge de l’électricité nationale, recevait une distinction pour son mérite. Une démarche qui contraste avec le règne de l’obscurité au Mali Kura pendant que son équipe et d’autres barons de la Transition tournent au groupe électrogène.

Si le cas du ministre de l’éducation est décrié pour un simple report de la rentrée scolaire, la responsable de la politique nationale de l’Energie et de l’Eau cristallise beaucoup plus les attentions. (Source malijet)

Madagascar/Andry Rajoelina : « Plus de délestage entre 6h et 22h »

Le président de la République s’est adressé à la population lors d’une émission spéciale diffusée sur les médias publics pour la rassurer face aux coupures d’électricité et aux pénuries d’eau.

D’après les informations, les matériaux et équipements destinés à l’installation de 50 MW de parcs solaires à travers le pays ont quitté le port de Toamasina, hier dans la journée, pour être acheminés vers Antananarivo. Dimanche soir, lors de son émission spéciale diffusée sur la télévision et la radio nationales, le président Andry Rajoelina a annoncé que parmi ces 50 MW d’énergies solaires, 20 MW vont approvisionner le Réseau interconnecté d’Antananarivo, tandis que 5 MW seront distribués respectivement à Antsiranana, Nosy-Be, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa et Toliara. (Source MidiMadagasikara)

Burkina/19e édition de la Semaine du Numérique : L’apport des FinTech au développement économique au menu des échanges

Le Premier ministre, Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a procédé, ce mardi 12 novembre 2024 à Ouagadougou au lancement de la 19e édition de la Semaine du Numérique. Jusqu’au 15 novembre, cet événement va rassembler les acteurs du numérique autour du thème « Transformation digitale et développement économique : enjeux des FinTech ». Le Mali et le Niger sont les pays invités d’honneur de cette édition.

C’est dans une salle comble du Pavillon « Kilimandjaro » du SIAO, qu’experts et amateurs du numérique, entrepreneurs, financiers et décideurs politiques se sont donné rendez-vous pour le lancement de la 19e édition de la Semaine du Numérique. Pendant quatre jours (12 au 15 novembre 2024), Ouagadougou sera le carrefour des acteurs du numérique autour des enjeux des FinTech dans la transformation digitale et le développement économique du Burkina. (Source Lefaso.net)

"Flex Africa 2024" : La Côte d'Ivoire présente son modèle d'apprentissage fondamental au Rwanda

La ministre de l’Éducation nationale et de l'Alphabétisation de Côte d'Ivoire, Mariatou Koné, a mis en lumière le modèle ivoirien en matière d'apprentissage fondamental lors d’un panel de haut niveau, organisé ce mardi 12 novembre 2024, dans le cadre de l’événement Flex Africa 2024 au Rwanda.

Ce panel, orchestré par la Coalition mondiale pour l’apprentissage fondamental (Cmaf), s’est tenu après la cérémonie d’ouverture présidée par la Première dame du Rwanda. Le thème de la session, intitulée "Mettre à l’échelle l’apprentissage fondamental : ce qu’il faut et ce qui fonctionne pour mettre fin à la crise de l’apprentissage en Afrique", a réuni plusieurs personnalités influentes dans le domaine de l'éducation. (Source Fratmat)

Sommet arabo-islamique de Riyad : Le Tchad appelle les leaders musulmans à se remettre en question

L’affluence des dirigeants arabo-musulmans à ce sommet est à elle seule l’unanime désapprobation des agressions israéliennes dans la région et toutes leurs conséquences. L’hôte de la rencontre, le Roi d’Arabie Saoudite, sa Majesté Salmane Bin Abdelaziz Al Saoud et le Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique, M. Hissein Brahim Taha ont dès l’ouverture des travaux fustigé le comportement d’Israël qui ne favorise pas la paix dans la région.

Le Président de la République Mahamat Idriss Deby et tous les dirigeants arabo-musulmans présents à ce sommet ont condamné les agressions israéliennes qui risqueraient de faire embraser toute la région. Tous les dirigeants qui se sont succédés ont condamné de manière unanime la destruction de Gaza et les attaques israéliennes au Liban. Tous demandent à l’Organisation des Nations-Unies d’obliger Israël à un cessez-le-feu à Gaza et à le tenir responsable de l’échec des négociations. (Source alwihda)

Centrafrique : La ville de Yaloké enregistre une forte désertion de rebelles

Selon des sources locales et sécuritaires à Yaloké (Ombella-Mpoko), entre octobre et novembre 2024, au moins 77 combattants ont volontairement déposé leurs armes pour réintégrer la vie sociale. Issus pour la plupart du groupe armé 3R, ces derniers attendent leur réinsertion dans le cadre du programme du Désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Contacté par Parfait Teddy Komesse, Albert Poussara chef du quartier Bossangoa 1, salue ce désarmement volontaire. (Source radio ndeke luka)

Maroc-Mauritanie : Tenue de la 5ème réunion de la Commission militaire mixte

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a coprésidé avec le Général de Division El Mokhtar Bolle Chaabane, Chef d’Etat-Major des Armées de la République Islamique de Mauritanie, mardi à Rabat, la 5ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne.

Cette réunion, qui témoigne de la solidité des liens de coopération militaire entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées Mauritaniennes, est une occasion pour les deux parties de dresser le bilan de l’année 2024 et d’arrêter les activités à inscrire dans le programme de coopération de l’année 2025, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR. (Source lematin.ma)