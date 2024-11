Madagascar Airlines face à des perturbations sur les vols, malgré «une dynamique de redressement»

À Madagascar, des annulations de vols aériens en cascade et des passagers bloqués plusieurs jours sans solution. Depuis vendredi dernier, les clients de la compagnie nationale Madagascar Airlines font face à d'importantes perturbations, la faute à des pannes à répétition et des retards dans la livraison de nouveaux appareils. Mais ces difficultés ne sont que passagères selon le Directeur général de la compagnie.

Fort-Dauphin, Diego-Suarez, Tamatave, Sambava et Tuléar : cinq escales sont principalement touchées par les perturbations. Lundi, 500 voyageurs étaient encore bloqués selon Thierry de Bailleul, Directeur général de Madagascar Airlines. « Trois avions ont été simultanément l'objet d'immobilisations, dans deux cas pour des raisons imprévues, dans un autre cas, c'était une maintenance obligatoire et réglementaire qui démarrait. Tout ceci s'est passé vendredi/samedi au même moment, et c'est particulièrement rare en aéronautique d'avoir la conjonction de facteurs de manière aussi rapprochée. »

Mais ces difficultés actuelles ne reflètent pas la dynamique de l'entreprise, selon Thierry de Bailleul. Madagascar Airlines est en plein redressement, assure-t-il.

Réduction des pertes financières

« Les difficultés opérationnelles rencontrées ces derniers jours sont conjoncturelles et en aucun cas structurelles. Parce que depuis un an, la situation générale de Madagascar Airlines s'est considérablement améliorée » affirme Thierry de Bailleul. « Avec une ponctualité de janvier à octobre de 83 %, nous avons augmenté de 17 % la capacité en sièges par rapport à l'an dernier. Et nous avons fortement diminué, pour ne pas dire réduit à 0, les pertes financières en 2024, alors que nous étions à 15 millions de pertes l'année dernière et 25 millions de pertes l'année d'avant. Cet incident ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt » déclare le Directeur général.

Un des avions de la compagnie en maintenance depuis vendredi dernier reprend ses vols ce mercredi 13 novembre. S'y ajoutent deux avions de remplacement, afin d'acheminer tous les voyageurs encore bloqués pour un retour à la normale promis d'ici à la fin de la semaine.