Tunisie: InstaDeep et GOMYCODE forment 10.000 jeunes tunisiens aux métiers du numérique avec le Project Tatooine

InstaDeep et GOMYCODE, deux acteurs majeurs de la tech, ont lancé le Project Tatooine, une initiative ambitieuse visant à former 10.000 jeunes tunisiens aux compétences numériques et à l'intelligence artificielle.

Ce projet, dévoilé lors du Tunisia Global Forum, représente une étape clé pour le développement de l'écosystème numérique tunisien.

À travers l'ouverture de 20 hackerspaces dans des régions prioritaires comme Tozeur, Tataouine, et Sidi Bouzid, le projet entend rendre la formation tech accessible aux jeunes des zones défavorisées, souvent limités par les opportunités locales.

Pour faciliter cet apprentissage, le Project Tatooine bénéficie d'un financement de 3 millions de dinars, dont 2 millions sont déjà couverts par des contributions privées. Ce budget permettra de proposer des bourses couvrant en totalité ou en partie les frais de formation.

Les jeunes sélectionnés auront également accès à 4.000 stages auprès d'entreprises technologiques, afin de leur offrir une expérience concrète dans le secteur et de renforcer leur employabilité.

Les hackerspaces sont conçus pour être des centres de collaboration et d'innovation. Les jeunes talents y bénéficieront d'un environnement de travail collaboratif, où ils pourront s'investir dans des projets réels et participer à des événements organisés dans ces espaces.

Le but est d'encourager une culture de l'innovation et de susciter l'intérêt pour les technologies de pointe, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Yahya Bouhlel, CEO de GOMYCODE, et Karim Beguir, CEO d'InstaDeep, partagent une vision commune : faire de la Tunisie un centre de compétences numériques et ouvrir des perspectives aux jeunes.

« Le parcours d'InstaDeep, qui a commencé à Tataouine avant de rayonner à l'international, montre que tout est possible », a déclaré Bouhlel.

Et GOMYCODE se réjouit de lancer cette initiative pour offrir de nouvelles opportunités aux jeunes éloignés du marché du travail, avec l'appui de donateurs engagés à ouvrir des perspectives dans le domaine de la tech pour de jeunes Tunisiens et Tunisiennes.

Et avec le Project Tatooine, InstaDeep et GOMYCODE ambitionnent de bâtir une génération de professionnels du numérique, capable de rivaliser sur la scène mondiale et de contribuer à l'essor de l'économie digitale en Tunisie.