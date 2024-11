Afrique: YouthConnekt Africa - Madagascar accueillera l'édition 2025

La Grande île accueillera le Sommet YouthConnekt Africa en 2025. Cet événement phare, initié par le Président Paul Kagame, constitue un rendez-vous incontournable pour les jeunes leaders du continent africain, rassemblant 37 pays membres du réseau YouthConnekt Africa.

« Nous sommes fiers d'annoncer que Madagascar a été choisi pour accueillir le prochain sommet YouthConnekt en 2025. Cet événement d'envergure rassemblera de jeunes leaders, innovateurs, et décideurs du continent pour échanger, inspirer et bâtir l'avenir de l'Afrique. Rendez-vous à Madagascar en 2025 pour célébrer l'innovation, la collaboration et l'entrepreneuriat jeune », a annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdulah.

Une grande première

Madagascar est le premier pays francophone à accueillir ce sommet prestigieux. Ce choix reflète non seulement la reconnaissance internationale de notre engagement envers la jeunesse, mais aussi notre rôle actif dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, qui vise à transformer l'Afrique en une puissance mondiale prospère et durable.

Le Sommet YouthConnekt Africa 2025 s'inscrit également dans la continuité du « Pacte pour la génération future », adopté lors du Sommet de l'avenir des Nations Unies à New York. Il offre une plateforme unique pour renforcer la collaboration entre les jeunes Africains, échanger des idées innovantes et bâtir ensemble l'avenir du continent. Pour la jeunesse malgache, ce sommet est une opportunité sans précédent. Il ouvrira des portes vers des partenariats stratégiques, des projets ambitieux, et un accès élargi au marché africain tel que le ZLECAF.

C'est une étape cruciale pour positionner Madagascar comme un acteur clé dans les initiatives de développement de la jeunesse à l'échelle continentale. YouthConnekt Africa est une initiative continentale qui vise à autonomiser les jeunes Africains en favorisant leur intégration socio-économique et leur participation active au développement du continent.