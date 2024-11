Soudan: Minawi participe au Forum de réflexion des chefs de blocs politiques et des organisations de la société civile et du Conseil des Organismes Beja

Port-Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour Minni Arko Minawi a déclaré qu' à l'aimable invitation du Conseil Suprême des Organismes Béja, des mairies indépendantes et du Conseil de Coordination du Soudan Oriental, il a participé au forum intellectuel des chefs des blocs politiques, des mouvements de lutte armée, des entités sociétales et civiles, les organisations de coordination populaire, les organisations de la société civile, les ordres soufis et les dirigeants du clergé chrétien, où a été présenté le projet de dialogue soudanais-soudanais. Ce qui manque à notre cher pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est un dialogue national inclusif.

Par conséquent, nous avons atteint ce que nous avons atteint aujourd'hui en termes de division, de diaspora et de guerres dévastatrices, de racisme et de régionalisme qui sont récemment devenus plus nombreux. Cela semble évident, ce qui renforce le conflit et sert le programme de la rébellion. Nous, en tant que peuple soudanais, devons nous rassembler autour... Nos forces armées conjointes et notre résistance populaire afin de construire une patrie exempte de racisme et de discrimination sont la seule voie possible pour sortir des crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui.

Nous sommes déterminés à trouver des mécanismes pour mettre en oeuvre ce dialogue et en faire une réalité vivante entre tous les Soudanais. Ce dialogue ne réussira que si nous nous réunissons autour d'une même table pour établir ensemble la construction d'une patrie qui garantit les droits du citoyen et réalise la paix, la justice, la sécurité et la stabilité.