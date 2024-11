Afrique: Le président du CTS s'adresse au Sommet sur le changement climatique en Azerbaïdjan

Bakou : — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS), le général Abdel Fattah Al-Burhan a déclaré que le monde est confronté à un défi majeur en raison des effets du changement climatique et de ses répercussions négatives sur des secteurs importants de la vie des gens dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la santé et les ressources naturelles.

S'adressant mardi au sommet des parties signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il a expliqué que le Soudan, comme d'autres pays, a appelé à la nécessité de mettre en oeuvre l'Accord de Paris comme une priorité majeure à cet égard.

Soulignant que le Soudan contribue efficacement à la mise en oeuvre de l'accord aux niveaux mondial, régional et national, soulignant que la question de l'adaptation climatique reste une priorité absolue pour le gouvernement du Soudan, en raison de son impact sur les programmes nationaux de développement.

Gen. Al-Burhan a souligné que le pays est exposé à l'agression lancée par la milice rebelle Forces du Soutien Rapide (FSR), soutenue par la région, et les graves dommages que cette guerre a causés à l'État et à sa structure économique et environnementale ont été doublement endommagés par le changement climatique , les pratiques non durables résultant de la guerre ont contribué, telles que l'augmentation de la coupe des forêts, le déplacement interne , le déplacement des terres agricoles et l'augmentation de la pollution résultant des restes de guerre suite à la destruction des infrastructures. Malgré cela, nous avons pris l'initiative d'élaborer un plan national qui comprend des projets d'adaptation au changement climatique dans le cadre du développement.

Nous avons également adopté de nombreuses politiques et procédures et adopté des plans et des programmes pour accroître l'efficacité de la production et accroître le taux de dépendance aux énergies alternatives et renouvelables.