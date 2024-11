Soudan: Al-Burhan - La milice à causé de graves dommages à l'État et à sa structure économique et environnementale

Bakou — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) a confirmé que la guerre lancée par la milice de soutien rapide a causé de graves dommages à l'État et à sa structure économique et environnementale.

Dans son discours mardi devant la Conférence sur le changement climatique, il a souligné que l'environnement a été endommagé à deux reprises en raison du changement climatique, en plus de la contribution de pratiques non durables résultant de la guerre et des pratiques des milices, telles que l'augmentation des coupes de forêts, les déplacements internes, l'abandon des terres agricoles, l'augmentation de la pollution résultant des restes de guerre et la destruction des infrastructures.

Al-Burhan a déclaré que le pays est soumis à une agression lancée par la milice rebelle de soutien rapide soutenue par la région. Il a déclaré : « Malgré cela, nous avons pris l'initiative de préparer un plan national contenant des projets d'adaptation au changement climatique dans le cadre de développement."

Il a ajouté : "Nous avons adopté de nombreuses politiques et procédures et adopté des plans et des programmes pour accroître l'efficacité de la production et augmenter le taux de dépendance aux énergies alternatives et renouvelables".