Maroc: Akdital, Dassault Systèmes et Long Island University s'associent pour créer Akdital Innov

Casablanca — Le groupe Akdital, Dassault Systèmes et Long Island University annoncent la conclusion d'un Mémorandum d'entente (MoU) dans le cadre d'un partenariat inédit au Maroc en matière de médecine 4.0 centrée sur le patient.

Ce partenariat stratégique a pour but d'établir Akdital comme un centre d'excellence et une vitrine des bonnes pratiques en matière de nouvelles technologies appliquées à la médecine en s'appuyant sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes et sur l'expertise de Long Island University dans les sciences de la santé, indique un communiqué conjoint.

Le projet ambitionne de révolutionner les soins de santé en intégrant des technologies avancées telles que les jumeaux numériques d'organes et l'analyse poussée des données biomédicales, dans l'objectif d'améliorer les traitements et les thérapies, fait savoir le communiqué.

La première phase de cette coopération portera sur le transfert de connaissances entre Long Island University et Akdital, avec l'appui technologique de Dassault Systèmes.

L'objectif est de former les équipes locales aux dernières avancées de l'ingénieriede la santé numérique, ouvrant ainsi la voie à une future application industrielle de ces technologies au sein des hôpitaux et cliniques du groupe Akdital.

Pour le Président-Directeur Général d'Akdital, Rochdi Talib, ce partenariat représente une avancée significative pour le secteur de la santé au Maroc.

"En intégrant des technologies de pointe telles que les jumeaux numériques et l'analyse poussée des données biomédicales, nous nous engageons à offrir des soins plus efficaces et centrés sur le patient", a affirmé M.Talib.

De son côté, le Vice-président Academia & Research de Dassault Systèmes, Raoul Jacquand, a souligné que "grâce à notre plateforme 3DEXPERIENCE, nous sommes ravis de collaborer avec Akdital et Long Island University pour transformer les soins de santé au Maroc et au-delà, en offrant des solutions innovantes qui favorisent une médecine plus connectée et personnalisée".

Pour sa part, le Vice President for Research de Long Island University et directeur exécutif du centre d'excellence Dassault Système à NY, Mohammed Cherkaoui, s'est dit "honoré de partager notre expertise et nos compétences avec Akdital et Dassault Systèmes pour développer de nouvelles approches de soins de santé, qui mettent l'accent sur l'innovation et le bien-être des patients".

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, le Groupe Akdital fait de l'accessibilité aux soins une priorité dans sa mission. Il offre une capacité de 3121 lits à travers 27 établissements dans 15 villes du Royaume, et emploie plus de 5461 collaborateurs.

Depuis le 14 décembre 2022, le Groupe Akdital est coté à la Bourse de Casablanca sous le ticket AKT, marquant ainsi la première entrée du secteur de la santé sur la place financière.

Dassault Systèmes est un leader mondial des logiciels de conception 3D et des solutions de gestion du cycle de vie des produits, offrant des univers virtuels permettant aux entreprises de créer des innovations durables.

Long Island University est une université privée américaine, fondée en 1926, qui offre des programmes dans divers domaines et est reconnue pour son approche d'apprentissage expérientiel ainsi que son engagement communautaire.

Avec deux campus stratégiques à New York et à Long Island, Long Island University est un leader dans les sciences pharmaceutiques et les métiers de la santé ; elle se classe parmi les 7 % des meilleures institutions en matière de recherche aux États-Unis.