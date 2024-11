Maroc: 'Mise en oeuvre maîtrisée, Matériaux et Bâtiments valorisés', thème du 19ème Salon International du Bâtiment du 20 au 24 novembre à El Jadida

Casablanca — La 19ème édition du Salon International du Bâtiment (SIB) s'apprête à ouvrir ses portes, marquant près de quatre décennies de contribution au secteur du bâtiment et de la construction.

Selon un communiqué des organisateurs, cet événement phare qui se tiendra du 20 au 24 novembre 2024 au Parc d'Exposition Mohammed VI d'El Jadida, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rassemblera les plus grands acteurs de l'industrie autour d'une plateforme unique de dialogue, d'échange d'innovations technologiques et de découvertes des dernières tendances du marché.

Organisé par le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville et l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), et coorganisé par la Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC) et la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP), ce salon bénéficie de la gestion déléguée de l'agence URBACOM, spécialisée dans la communication et l'événementiel lié au bâtiment depuis 2006.

Sous la thématique "Mise en oeuvre maîtrisée, Matériaux et Bâtiments valorisés", le salon explorera les techniques de construction optimisées, la valorisation des matériaux et la durabilité des bâtiments, soutenus par un programme scientifique dense, indique le communiqué, faisant savoir que des conférences animées par des experts de renom, tel que l'architecte française Corinne Vezzoni, offriront des perspectives concrètes et innovantes pour répondre aux défis contemporains du secteur.

Cette année, l'événement mettra à l'honneur la République Islamique de Mauritanie, invitée spéciale de cette édition, à travers une série d'activités et de présentations qui souligneront les liens solides et les collaborations dynamiques entre le Maroc et la Mauritanie dans le secteur du bâtiment.

"Le SIB est le rendez-vous incontournable de l'industrie de la construction au Maroc. Cette année, nous réunissons 50 pays, plus de 1500 marques, sur un espace d'exposition de 30.000 m². Cette édition met l'accent sur la durabilité et la maîtrise des techniques de l'industrie, se positionnant ainsi comme une plateforme unique pour découvrir les dernières tendances, renforcer les partenariats et promouvoir un développement durable et responsable du secteur du bâtiment. Il est utile de rappeler que plus de 80% des exposants reconduisent leurs participation édition après édition", explique Reda El Haddaj, Commissaire Général du SIB et Directeur Général d'Urba Com.

Lors de cette édition, le SIB mettra en avant une large gamme de secteurs d'activités, incluant la construction, l'architecture, la menuiserie, les matériaux de construction et les solutions écologiques. Des acteurs spécialisés dans la sécurité, l'équipement industriel et les technologies intelligentes appliquées au bâtiment seront également présents. Cette diversité témoigne de l'évolution continue du secteur et de l'engagement du SIB à promouvoir des solutions adaptées aux enjeux actuels, notamment en matière de construction durable, de gestion énergétique et de respect de l'environnement.

Le SIB 2024 offrira plusieurs espaces dédiés pour répondre aux attentes des participants, incluant un Espace Démonstration avec des présentations en direct, un SIB Academy pour la formation avec des programmes sur les métiers du BTP, une SIB TV pour la couverture médiatique continue, ainsi qu'un Espace B2B géré par la FMC pour encourager les collaborations professionnelles.

Créé en 1986, le SIB est devenu un rendez-vous biennal incontournable pour les professionnels de la construction au Maroc et à l'international. Y convergent des représentants d'entreprises privées, des organismes publics, des fournisseurs de matériaux, des importateurs d'équipements, ainsi que des architectes et ingénieurs, tous désireux de partager leurs expertises, de présenter les avancées les plus récentes et de renforcer les collaborations au sein du secteur.

L'édition 2022 avait déjà démontré la portée internationale de l'événement, attirant plus de 500 exposants et 160 000 visiteurs issus de 42 pays. En 2024, les organisateurs visent à surpasser ces résultats, en réunissant un éventail encore plus large de participants et en intensifiant les échanges entre professionnels.

Lors de sa 19ème édition, le SIB propose plusieurs nouveautés pour enrichir l'expérience des participants. L'application mobile URBA EVENT offrira des informations en temps réel, des itinéraires personnalisés et la possibilité de prendre des rendez-vous avec les exposants. Des visites virtuelles immersives permettront d'explorer les stands en 3D. Des bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées pour promouvoir la mobilité durable, et un Espace Start-up mettra en avant des projets d'entreprises marocaines innovantes.

Pour faciliter l'accès au salon, des navettes gratuites seront mises en place, reliant Casablanca au Parc d'Exposition Mohammed VI d'El Jadida avec deux trajets quotidiens, départs à 08H30 et 10H30, et retours à 17H30 et 18H30. De plus, les visiteurs bénéficieront d'une réduction de 30% sur les billets de train vers la gare de la halte du Parc d'Exposition Mohammed VI sur présentation de leur badge ou invitation.