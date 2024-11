Gabon: Loïc Ndinga Moudouma en fédérateur pour le « OUI » dans la commune de Ndendé

Le samedi 09 novembre dernier, Loïc Ndinga Moudouma, superviseur provincial CTRI de la campagne en faveur du « OUI » à la nouvelle constitution dans la province de la Ngounié, a lancé sa campagne dans une ambiance conviviale à la place des fêtes de la ville de Ndendé, sa ville natale, visant à obtenir une large victoire lors du scrutin du 16 novembre 2024.

Cette rencontre qui a rassemblé une foule enthousiaste et acquise à la réforme constitutionnelle initiée par le Président de la Transition, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit, a vu la participation des parlementaires locaux, des sages, cadres et personnalités politiques de la contrée dont Mihindou Kassa, Jean De Dieu Yembit, Firmine Badjina Moudouma, Yves Fernand Manfoumbi, Gisèle Itoumba, Cyr Moukaga, Mickala Boussamba (...) qui ont su faire le panégyrique de la constitution soumise au vote.

Les différents intervenants ont mis en exergue plusieurs avancées dont regorge la nouvelle constitution. En effet, Loïc Ndinga Moudouma dans un exercice pédagogique est revenu sur la nécessité pour les filles et fils de Ndendé de s'unir autour de la politique du Président de la Transition et d'adopter un comportement digne et responsable en tout temps, surtout en cette période référendaire. Aussi, le Capitaine de vaisseau a prôné pour la culture de l'amour des uns envers les autres à Ndendé pour une prospérité partagée.

Abordant la question du référendum, Loïc Ndinga Moudouma a mis en avant l'article 5 de la nouvelle constitution qui consacre la République Gabonaise comme une République organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de celui de l'Etat de droit.

Dans le même élan, le natif de Ndéndé et superviseur provincial de la campagne du OUI dans la province de la Ngounié a évoqué la suppression du mariage de personnes de même sexe dans la nouvelle constitution. "Cette suppression est un acte fort qui permet de sauvegarder nos valeurs culturelles et d'encourager la natalité dans un pays comme le nôtre au demeurant sous-peuplé" a-t-il déclaré.

A l'endroit des jeunes qui sont porteurs d'espoir, d'idées pour l'avenir de la Nation et qui incarnent les valeurs de solidarité et de progrès, Loïc Ndinga Moudouma les a exhortés à une adhésion fervente au OUI car pour lui, les jeunes sont ceux qui le plus bénéficieront des retombées de la gouvernance avenir de notre pays issu de l'adoption de la constitution soumise au référendum.

Il a notamment souligné les avantages majeurs de cette réforme constitutionnelle portant sur la couverture sociale, les droits fondamentaux et la participation citoyenne de tous à l'effort de développement de notre pays consacré par l'intégration de la décentralisation dans la nouvelle constitution qui est une avancée significative pour le développement de nos collectivités locales.

Enfin, Loïc Ndinga Moudouma a appelé les populations de Ndéndé à retirer leurs cartes d'électeurs dans les différents centres de votes afin d'être prêts à voter OUI à la nouvelle constitution le 16 novembre prochain.