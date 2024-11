Maroc: Enseignement supérieur - Un plan directeur pour l'élargissement de l'offre est en cours de préparation (M. El Midaoui)

Rabat — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui, a affirmé, mardi à Rabat, que son département prépare un plan directeur visant à élargir l'offre de l'enseignement supérieur.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, El Midaoui a fait savoir que ce plan directeur permettra de définir le type des établissements et des formations qui seront accrédités selon une approche tenant compte de la complémentarité entre les différents établissements au sein de chaque région, en consécration de l'autonomie de l'université et en parfaite harmonie avec les mutations économiques et sociales sur les plans régional et national.

"Une réflexion positive prenant en considération l'intérêt de toutes les composantes régionales et nationales ainsi que l'intérêt général sera engagée sur l'ensemble des réalisations accomplies depuis l'adoption de la loi 01.00 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur", a-t-il relevé.

Le ministère poursuivra ses efforts en matière d'accompagnement des besoins des régions et des provinces dans la perspective de la réhabilitation, l'élargissement et l'amélioration de la qualité de l'offre universitaire et éducative, a indiqué le ministre.

Répondant à une autre question sur "La nouvelle rentrée universitaire", M. El Midaoui a estimé que la hausse du nombre des étudiants au titre de la rentrée actuelle est un indicateur positif qui témoigne de la confiance dont jouit le système de l'enseignement supérieur en général.

Le ministre a rappelé dans ce contexte l'augmentation du nombre des étudiants inscrits à l'université qui a atteint plus de 1.307.000 étudiants, dont 90% dans l'université publique, la hausse du pourcentage des étudiants inscrits dans des formations à accès limité de 21% par rapport à l'année universitaire précédente et l'accréditation d'environ 4.000 filières, dont 3.000 dans les établissements publics d'enseignement supérieur.