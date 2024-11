Maroc: Les provinces du sud du Royaume sont 'le nouvel horizon des actions et stratégies' de la France (M. Lecourtier)

Laâyoune — Les provinces du sud du Royaume du Maroc constituent "le nouvel horizon des actions et des stratégies de la France", a affirmé, mardi à Laâyoune, l'ambassadeur français au Maroc, Christophe Lecourtier.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion d'une visite dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra à la tête d'une importante délégation, M. Lecourtier a souligné que son déplacement vise à traduire concrètement dans les faits la coopération entre le Maroc et la France dans les domaines culturel, économique, social, scolaire et universitaire.

"Notre volonté est de mettre en oeuvre le plus rapidement possible les projets qui commencent à naître", a relevé l'ambassadeur, qui était accompagné de plusieurs collaborateurs de l'ambassade de France, précisant que "nous sommes aujourd'hui en capacité de commencer à imaginer des projets en réponse aux différentes opportunités qui se présentent, en particulier dans le domaine économique dans les provinces du sud".

Il a cité, à cet égard, la visite d'une importante délégation économique à Laâyoune et Dakhla qui ambitionne de saisir les différentes opportunités d'investissement offertes dans divers domaines.

Cette visite, a-t-il dit, vient refléter le soutien exprimé par le président français, Emmanuel Macron, dans la lettre adressée à SM le Roi Mohammed VI, en affirmant que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Au cours de sa visite, le diplomate français a eu des entretiens avec le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, et le président du Conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, axés notamment sur la dynamique de développement tous azimuts dans la région.

La délégation française a tenu aussi une rencontre avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.

L'ambassadeur et la délégation l'accompagnant ont également pris part à un roadshow économique, initié par la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, en présence d'une cinquantaine de chefs d'entreprises et de décideurs économiques français.

Ce rendez-vous économique a pour objectif d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, en vue de nouer des relations opérationnelles avec des acteurs et porteurs de projets marocains, d'explorer des perspectives de collaboration et de découvrir des projets d'investissement concrets.

Par la même occasion, M. Lecourtier a visité l'école française Paul Pascon, relevant de l'Office scolaire et universitaire international (OSUI), ainsi que plusieurs projets où il a constaté de visu les efforts soutenus déployés en faveur d'un développement global et intégré de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.