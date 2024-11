Addis Abeba — Le ministre des affaires étrangères, Gedion Timotios a reçu aujourd'hui l'ambassadeur Darren Welch, ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie.

À l'occasion, Gedion a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par le Royaume-Uni aux réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie, selon le ministère des Affaires étrangères.

Il a été indiqué que le ministre a également donné à l'ambassadeur un aperçu de la situation actuelle de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique, soulignant les développements au Soudan et en Somalie, a-t-.

L'ambassadeur Welch a pour sa part transmis les meilleurs voeux du ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni et a souligné que la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique sont essentielles non seulement pour la région mais pour la communauté internationale dans son ensemble.

Il a souligné la nécessité d'un dialogue collaboratif pour parvenir à des solutions durables