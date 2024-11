Ethiopie: Le pays a réitéré son engagement à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l'homme

Addis Abeba — L'Éthiopie a présenté aujourd'hui son rapport national, lors de la 47e session de l'examen périodique universel (EPU) au Conseil des droits de l'homme à Genève.

Il s'agit du quatrième cycle de l'EPU pour l'Éthiopie, après sa participation au cycle précédent en 2019.

La délégation éthiopienne de haut niveau était dirigée par le ministre d'État de la Justice, Belayhun Yirga, et comprenait Dereje Duguma, ministre d'État de la Santé et Teyiba Hassan, directrice générale du Service des réfugiés et des rapatriés (RRS) ainsi que des responsables du ministère de la Justice, du ministère des affaires étrangères, du ministère des Femmes et des Affaires sociales.

La session a débuté par le discours d'ouverture de l'ambassadeur Tsegab Kebebew, représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies à Genève, qui a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie envers l'EPU en tant qu'outil essentiel pour améliorer la bonne gouvernance et la promotion et la protection des droits de l'homme et a présenté les membres de la délégation.

Le ministre d'État de la Justice, Belayhun Yirga, a présenté le rapport national de l'Éthiopie en fournissant un examen détaillé des progrès du pays en matière de droits de l'homme au cours des dernières années, en mettant l'accent sur la mise en oeuvre des recommandations précédentes adressées à l'Éthiopie lors du 3e cycle de l'EPU.

Les membres de la délégation ont également fait des présentations approfondies sur certains sujets relatifs à la santé, à l'éducation, aux droits économiques et sociaux et aux questions liées à la lutte contre la violence sexiste et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Dans l'ensemble, la participation de l'Éthiopie à cette session a mis en évidence les efforts du pays pour renforcer les droits de l'homme, promouvoir la responsabilité et relever les défis socio-économiques et environnementaux, selon le ministère des Affaires étrangères.

Dans son discours de clôture, l'ambassadeur Tsegab Kebebew a remercié le Conseil des droits de l'homme, le groupe de travail et tous les États participants pour leurs contributions constructives.

Il a assuré au Conseil que l'Éthiopie continuerait de respecter ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, d'intégrer davantage les normes internationales en la matière dans les politiques nationales et de rester engagée en faveur de la paix et du développement durable.

L'ambassadeur Tsegab a également exprimé la gratitude de l'Éthiopie pour le soutien qui lui a été apporté pour ses élections au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2025-27.

Le processus de l'EPU est un mécanisme essentiel dans le cadre duquel les pays se soumettent volontairement à un examen périodique de leur performance en matière de droits de l'homme, avec des commentaires et des recommandations reçus d'autres États membres de l'ONU.