Egypte: Le pays tient à promouvoir la coopération bilatérale avec Djibouti dans tous les domaines

Le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Badr Abdel Ati, a rencontré dimanche son homologue djiboutien, Mahmoud Ali Youssef, en marge de la réunion ministérielle préparatoire au sommet extraordinaire arabo-islamique, qui se tient à Riyad.

Le ministre égyptien a exprimé la volonté de l'Egypte de promouvoir les relations politiques et économiques avec Djibouti. Les deux ministres ont convenu d'élargir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de la logistique, ainsi que de faciliter les partenariats entre les secteurs privés égyptien et djiboutien.

La réunion a également donné lieu à un échange de points de vue sur les dossiers régionaux, surtout les derniers développements dans la Corne de l'Afrique et la mer Rouge. À cet égard, les ministres égyptien et djiboutien ont mis l'accent sur l'importance du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que la préservation de la liberté de la navigation internationale.

Ils ont également convenu de consolider la coordination au sein de l'Union africaine (UA) et de la Ligue arabe (LA).