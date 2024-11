Cote d'Ivoire: Le Gouvernement collabore avec les institutions financières internationales, les partenaires au développement et le secteur privé pour catalyser le financement climatique

document

Le Gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé aujourd'hui lors de la COP29 à Bakou un large éventail d'initiatives visant à catalyser le financement climatique en Côte d'Ivoire.

Le Gouvernement de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Fonds Monétaire International (FMI), le Groupe de la Banque mondiale et avec la participation des partenaires au développement (PD) de la Côte d'Ivoire, a organisé une table ronde conjointe à Abidjan en juillet 2024 pour développer des solutions climatiques innovantes pour le pays.

L'objectif de ces discussions était de développer des options pour catalyser les ressources afin d'atteindre les objectifs énoncés dans les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) de la Côte d'Ivoire, qui nécessiterait un montant estimé à 22 milliards de dollars d'ici 2030. Ce communiqué de presse met en évidence les principales réalisations depuis la table ronde.

Mesures de gouvernance liées au climat. Le groupe des partenaires de l'action pour le climat a soutenu la mise en place d'un cadre de gouvernance pour atteindre les CDN. Le Gouvernement de Côte d'Ivoire a lancé des mesures de gouvernance innovantes pour renforcer l'action climatique. Suite au décret du 26 juin 2024, établissant la Commission nationale sur le changement climatique auprès du Premier Ministre, un Secrétariat exécutif a été créé pour soutenir ses opérations.

En octobre 2024, la Commission est devenue opérationnelle et a publié son premier rapport sur le changement climatique. Une loi sur le changement climatique a été adoptée par le Gouvernement, proposant la création d'une Agence Nationale du Climat. En outre, le Bureau du Marché Carbone (BMC) a été créé par le décret n° 2024-658 du 1er août 2024, afin de superviser les mécanismes du carbone.

L'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) a soutenu le cadre du marché carbone de la Côte d'Ivoire depuis mars 2024 avec des ateliers, une formation spécialisée et une révision du manuel de procédure. Une plateforme de financement durable a également été mise en place pour suivre les financements climatiques et développer de nouveaux instruments financiers. En outre, le Gouvernement intègre les considérations climatiques dans la gestion des finances publiques en donnant la priorité aux projets d'investissements publics résilients au climat.

Financement FRD. Le FMI a approuvé en mars 2024 la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) pour une période de 30 mois et un montant total d'environ 1,3 milliard de dollars, soutenant l'ambitieuse réforme des autorités sur le changement climatique. L'achèvement de la deuxième revue du RSF par le Conseil d'administration du FMI entraînerait le décaissement d'environ 327 millions de dollars américains pour soutenir des mesures axées sur le renforcement de la gouvernance des politiques climatiques à travers les mesures soulignées ci-dessus, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation du financement vert et durable pour les entreprises publiques et privées.

Appui budgétaire supplémentaire. Le Gouvernement de Côte d'Ivoire et plusieurs partenaires donateurs (PD) développent un cadre commun pour coordonner leur soutien budgétaire au Gouvernement visant à accroître le financement climatique et à mettre en oeuvre des politiques climatiques en Côte d'Ivoire. Une matrice de politiques commune élaborée avec la contribution des services du FMI sera établie pour séquencer les réformes politiques, éviter les duplications entre les partenaires au développement et servir de base aux opérations d'appui budgétaire des partenaires au développement.

Les partenaires au développement qui font partie des discussions comprennent : la Banque Africaine de Développement, la Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures (AIIB), l'Union Européenne, l'Allemagne/Banque de Développement KfW, l'Agence Française de Développement et le Groupe de la Banque Mondiale. L'appui budgétaire continuera d'être étroitement coordonné avec le programme de réformes soutenu par la FRD.

Intensification des mesures d'atténuation et d'adaptation. Les autorités ivoiriennes ont déjà identifié une liste initiale de 53 projets de haute qualité et hautement prioritaires, estimés à plus de 16 milliards de dollars US (environ 9 500 milliards de FCFA). En outre, GCA intensifie ses efforts à l'échelle nationale pour accélérer les mesures d'adaptation au climat grâce à la Facilité de financement en amont du Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique (AAAP), avec le soutien de la BEI. L'objectif est d'accroître la résistance au climat d'au moins 100 millions de dollars d'investissements dans le développement provenant d'institutions financières internationales dans des secteurs critiques et de soutenir les efforts visant à mobiliser les investissements du secteur privé.

Subvention des investissements dans l'agroforesterie durable, la restauration des écosystèmes et l'électrification des transports. Dans le cadre du « Net Zero Nature Positive Accelerator Program » du Fonds pour l'Environnement Mondial, le FEM devrait fournir 6 millions de dollars de subventions, mobilisant 57 millions de dollars de cofinancement, pour renforcer la capacité nationale à planifier le changement climatique et à fixer des objectifs ambitieux pour une action positive pour le climat et la nature.

Le FEM soutient également actuellement les efforts de restauration des écosystèmes dans les savanes du nord et du centre grâce à une subvention de 4 millions de dollars américains, qui devrait correspondre à plus de 120 millions de dollars américains de cofinancement du Ministère des Eaux et Forêts et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. (FAO). En outre, des ressources de 2 millions de dollars du FEM et 13 millions de dollars de cofinancement sont investies dans le renforcement des cadres institutionnels visant à promouvoir des options de transport durables et à faibles émissions, ainsi que dans le pilotage de technologies de mobilité électrique et d'infrastructures de recharge.

Création de la Facilité Verte Côte d'Ivoire pour accélérer la croissance verte du pays. Dans le cadre de l'Initiative des banques vertes africaines de la BAD, la BAD et les Fonds d'Investissements Climatiques (CIF) soutiennent la Côte d'Ivoire dans la mise en place d'une facilité de financement mixte, gérée par la Banque Nationale d'Investissement (BNI).

Le véhicule ciblé sera une facilité de 500 millions de dollars US destinée à être capitalisés par des sources publiques telles que le Gouvernement de Côte d'Ivoire, le Fonds vert pour le climat, le FEM, les Banques Multilatérales de Développement (BMD) et les Institutions Financières de Développement (IFD), ainsi que par des sources privées potentielles.

Amélioration du crédit. La plateforme de garantie du Groupe de la Banque mondiale, hébergée au sein de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, poursuit plusieurs opportunités pour réduire les risques des investissements privés à l'appui des CDN de la Côte d'Ivoire et exploiter les synergies et complémentarités avec les réformes soutenues par la FRD du FMI. En outre, dans le cadre des groupes de travail, l'UE étudie la possibilité de soutenir le financement privé de projets verts en Côte d'Ivoire par le biais d'obligations vertes, dans le cadre de l'Initiative mondiale sur les obligations vertes.

Augmentation du financement climatique grâce aux opérations du secteur privé. Pour mobiliser le financement climatique, la Côte d'Ivoire a lancé plusieurs initiatives, notamment des efforts visant à accroître les investissements du secteur privé en partenariat avec la Société Financière Internationale (SFI). Par le biais du programme conjoint SFI-Banque mondiale sur les marchés des capitaux, la SFI appuie la Côte d'Ivoire à constituer un pipeline de projets verts, à attirer des investisseurs soucieux du climat et à renforcer les marchés de capitaux locaux.