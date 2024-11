Algérie: Touggourt - Séminaire régional de formation au profit d'agents de vulgarisation agricole

Touggourt — Une vingtaine d'agents de vulgarisation agricole, issus des wilayas de l'Est et du Sud-est du pays, participent à un séminaire régional de formation, ouvert mardi dans la wilaya de Touggourt, à l'initiative de l'Institut national de vulgarisation agricole (INVA).

Le directeur de l'Institut national de vulgarisation agricole, Ibrahim Korichi a expliqué que cette rencontre régionale vise essentiellement le développement des compétences des chargés de vulgarisation agricole dans les différentes filières, en s'appuyant sur des méthodes modernes.

Le programme de ce séminaire de trois jours, encadré par des experts et spécialistes en vulgarisation agricole, comprend des interventions sur les conditions d'accompagnement des agriculteurs activant dans les agricultures stratégiques, ainsi que sur l'assurance agricole et son rôle dans la protection de l'activité agricole, en plus de l'animation de plusieurs ateliers scientifiques liés aux grandes cultures, a ajouté le responsable.

De son côté, la représentante de la direction des Services agricoles (DSA) de la wilaya de Touggourt, Siham Bouregaâ a souligné l'importance de la vulgarisation agricole dans la mise en oeuvre de la stratégie du secteur qui repose, a-t-elle dit, sur le développement des cultures stratégiques pour atteindre la sécurité alimentaire.

Le soutien et l'encouragement des agriculteurs à s'engager dans une agriculture stratégique dépend de l'intensification des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation à grande échelle dans le milieu agricole, a-t-elle estimé.

Pour sa part, le président de la Chambre de l'agriculture de la wilaya, Bachir Maach a passé en revue les efforts de cet organisme dans l'accompagnement des agriculteurs et des producteurs, et leur encadrement sur le terrain, ainsi que son souci de conclure des conventions de coopération et de jumelage avec des organismes et instituts techniques agricoles pour garantir un meilleur accompagnement technique aux agriculteurs.

Une série de communications figurent au menu de cette rencontre qu'abrite l'Institut technologique de formation en agriculture oasienne de Sidi Mahdi (Touggourt), traitant plusieurs thèmes, notamment "L'importance de la vulgarisation agricole, en tant que mécanisme de base pour développer l'activité agricole", "Augmentation du rendement de la production à travers l'accompagnement technique des agriculteurs" et "Le soutien et le développement des filières agricoles, en particulier stratégiques, dont l'Etat mise pour assurer la sécurité alimentaire.