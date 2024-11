Algérie: Championnat d'Afrique 2024 (Aviron) - Le pays termine la compétition avec 24 médailles dont deux en or

La sélection algérienne (messieurs et dames) a clôturé les Championnats d'Afrique d'aviron classique et de plage (juniors, U23, et seniors), disputés à El Alamein, en Egypte (8-11 novembre), en récoltant 24 médailles (2 or, 9 argent et 13 bronze).

Cette moisson permet aux Algériens d'obtenir la 3e place au classement général des nations participantes, derrière l'Egypte (pays hôte) qui s'est adjugée le titre continental avec 22 breloques (13 or, 7 argent et 2 bronze), devant la Tunisie deuxième avec 17 médailles (8 or, 6 argent et 3 bronze).

Lors des épreuves d'aviron classique, la sélection algérienne a remporté 19 médailles (2 or, 7 argent et 10 en bronze), avant d'ajouter 5 autres (2 argent et 3 bronze) aux épreuves de l'aviron de plage.

Les deux médailles d'or ont été l'oeuvre de Sabria Boukhous aux épreuves de skiff poids léger (U23) et le tandem Feriel Zitouni et Sabria Boukhous, sacré aux doubles dames (U23).

Les neuf médailles d'argent ont été remportées par Lahlou Yacine (Skiff poids léger/U23), Abdelhamed Naïdjia et Difallah Aïssani (double poids léger/juniors), Abdenour Zouad et Seïf-Eddine Guennouche (double poids lourd/seniors) ainsi que le quatuor féminin (seniors), composée de Feriel Zitouni, Sabria Boukhous, Amira Sebouh et Chaïma Hellal Berouane.

Le rameur Gasmi Zakaria a également décroché la médaille d'argent au skiff poids lourd (U23), le quatuor masculin (juniors) ainsi que le quatuor mixte (U23) et Boukhous Mohamed Cherif (U23) dans l'épreuve de plage.

Les 13 médailles de bronze ont été décrochées par: Feriel Zitouni (skiff poids lourd/U23), Zakaria Gasmi et Mohamed Chérif Boukhous (skiff poids lourd/U23), Mohamed Boucif Belhadj (skiff poids léger/Seniors), Difallah Aïssani (skiff individuel juniors), Chaïma Hellal Berouane (skiff poids léger/seniors), Chemseddine Boudjemaa et Mohamed Boucif Belhadj (skiff poids léger/seniors), Amira Sebouh (poids lourd/seniors), Fateh Aymen (poids lourd/seniors), Malak Haddadou (individuel juniors), le quatuor masculin (seniors), ainsi que le quatuor mixte (seniors), Boukhous Sabrina (U23) et Aissani Daifallah (juniors) dans l'épreuve de plage.

Outre l'Egypte, pays hôte, et l'Algérie, le rendez-vous continental a vu également la participation de la Tunisie, de la Libye, de la Namibie, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, du Maroc, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud et du Soudan.