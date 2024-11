Afrique du Nord: Ouverture du deuxième séminaire international de solidarité et d'échange culturel pour la paix au Sahara Occidental

La deuxième édition du séminaire international de solidarité et d'échange culturel pour la paix au Sahara Occidental a été ouverte mardi au camp de Smara des réfugiés sahraouis, sous le signe "Liberté et justice pour tous", à l'initiative de la fondation Passerelles de la Paix.

Dans une allocution d'ouverture de la rencontre, le ministre de la Culture de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Moussa Selma, a exprimé, devant une assistance de délégations étrangères solidaires avec le peuple sahraoui, son souhait de voir ce séminaire "constituer un trait d'union de la pensée, de la culture et du dialogue au service des causes des peuples opprimés, dont celles des peuples sahraoui et palestinien".

"L'Etat sahraoui a adopté, à travers ces séminaires, cette approche qui s'est poursuivie avec le soutien des parties solidaires, issus de différentes et lointaines contrées, leur participation fructueuse et leur appui au peuple sahraoui combattant et aux peuples opprimés", a souligné le ministre.

Le président de l'association "Passerelles de la Paix", Youcef Mecheria a affirmé à l'APS que l'organisation de ce séminaire, dans la conjoncture régionale actuelle, incite à "délivrer un message fort, de la part de l'Algérie et des hommes libres dans le monde, pour affirmer que les droits sont imprescriptibles et que la cause du peuple sahraoui est juste et que le Sahara occidental est la dernière colonie d'Afrique".

Pour sa part, le président de la délégation américaine Adam Henley a qualifié cette rencontre internationale d'"opportunité pour s'inspirer de la riche expérience du peuple sahraoui".

"Me trouver dans les camps des réfugiés sahraouis m'a permis de m'enquérir des différentes formes de solidarité, de tolérance et de respect", a affirmé le représentant américain, ajoutant que "le peuple sahraoui nous sert de source d'inspiration des diverses formes de solidarité, de respect et d'amitié".

Les participantes ont, lors de cette rencontre qui a pour cadre le siège de l'Union des femmes sahraouies, mis en exergue l'objectif de cette rencontre, qui se veut un espace de diffusion des valeurs de paix et la sécurité aspirée par les peuples du monde, est de renforcer les actions de solidarité avec les causes justes dans le monde.

Prennent part à ce séminaire qui se tient jusqu'à jeudi, des délégations d'Algérie, des Etats-Unis d'Amérique, d'Autriche, d'Allemagne, de France et du Kenya, selon les organisateurs.