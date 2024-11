Algérie: La Protection civile lance une campagne de don de sang dans des wilayas de l'ouest du pays

Mascara — Les services de la Protection civile dans les wilayas de Mascara, El Bayadh, Aïn Témouchent, et Nâama ont lancé, mardi, une campagne de don de sang ciblant les agents et les cadres des différentes unités et centres de ce corps d'intervention.

Le chargé de la communication à la direction de la Protection civile de la wilaya de Mascara, le capitaine Tahar Mhenni a indiqué, à l'APS, que le premier jour de cette campagne nationale lancée par la Direction générale de la Protection civile (DGPC), en collaboration avec les centres de transfusion sanguine (CTS) des établissements hospitaliers publics et du comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien, a permis de collecter plus de 300 poches de sang dans la wilaya.

Cette campagne de trois jours mobilise d'importants moyens humains et matériels et prévoit la participation de plus de 700 agents et cadres de la Protection civile dans les différentes communes de la wilaya.

A El-Bayadh, le directeur de la Protection civile, le lieutenant-colonel Mohamed Benaouda a supervisé le lancement de la campagne, organisée au siège de l'unité principale de la ville d'El-Bayadh, en coordination avec le CTS de l'établissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf" du chef-lieu de wilaya, où toutes les conditions pour réussir cette action humanitaire ont été réunies, a-t-on souligné.

Dans la wilaya d'Aïn Témouchent, environ 900 éléments de la Protection civile ont participé à cette campagne de don de sang, a fait savoir le directeur local de la Protection civile, le lieutenant-colonel Mourad Bensalem.

Le wali d'Aïn Témouchent, Mabrouk Ould Abdennebi a donné le coup d'envoi de l'opération à l'unité principale de la Protection civile, avant d'inspecter, à cette occasion, les différentes équipes d'intervention.

A Naâma, cette initiative, qui a débuté dans l'unité principale du chef-lieu de wilaya, ainsi que dans les unités secondaires de Méchria et d'Aïn Sefra, a attiré un grand nombre de cadres et agents de la Protection civile.

Le capitaine Medjahed Slimane, chef du service Prévention à la direction de la Protection civile de la wilaya, a affirmé que tous les moyens ont été mobilisés pour la collecte de sang dans les meilleures conditions, notamment par la mobilisation des médecins et des équipements nécessaires à cette action humanitaire initiée en collaboration avec les services hospitaliers de la wilaya.