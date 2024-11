Algérie: Solidarité nationale - La politique de prise en charge des sans-abri repose sur leur réinsertion familiale et sociale

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a affirmé, mardi à Alger, que la politique du secteur en matière de prise en charge des personnes sans-abri reposait essentiellement sur leur réinsertion familiale et sociale.

Lors d'une visite à "Dar Rahma" de Birkhadem, accompagnée du président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, pour s'enquérir de la prise en charge des personnes sans-abri, Mme Krikou a fait état de la réinsertion de plus de 500 personnes durant le 1e semestre 2024, dont 323 en milieu familial.

Dans le cadre de la prise en charge des catégories vulnérables et des personnes en difficulté sociale, le ministère s'attèle "à concrétiser le programme national pour la prise en charge et l'accompagnement de ces catégories, à l'instar des sans-abri, via les Directions de l'action sociale, en coordination avec les autorités locales, les secteurs concernés et la société civile", ajoute la ministre.

Elle a affirmé, dans ce contexte, l'importance de la conjugaison des efforts des différents acteurs pour une prise en charge efficace de ces catégories sociales.

De son côté, M. Zaalani a souligné que cette visite vient confirmer le niveau de coordination et de complémentarité entre les différentes instances et secteurs en matière de prise en charge des catégories vulnérables en particulier et du citoyen en général, et ce en consécration du principe du caractère social de l'Etat".