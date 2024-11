Afrique: Championnat d'Afrique d'aviron de plage - L'Algérie termine en 3e position en Egypte

AL Alamein — Les équipes nationales algériennes d'aviron se sont classées en 3e position, lors de la 2e édition du Championnat d'Afrique d'aviron de plage (toutes catégories) en décrochant deux médailles d'argent et trois de bronze, à l'issue de la dernière journée disputée lundi à Al Alamein, en Egypte.

Les deux médailles d'argent de la sélection algérienne ont été décrochées par Mohamed Chérif Boukhous (U23), et le quatuor mixte, alors que les bronzes ont été remportées par Difallah Aïssani (individuel junior), Sabria Boukhous (U23) et le quatuor mixte sénior.

La première place du Championnat d'Afrique d'aviron de plage (toutes catégories) est revenue à la Tunisie, avec un total de huit médailles (06 or et 02 argent), suivie de l'Egypte (pays hôte), avec 7 consécrations (3 or et 4 argent).

Outre l'Algérie, dix autres nations ont pris part à la compétition, il s'agit de l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, la Libye, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, le Bénin, et l'Ouganda.

Le championnat d'Afrique d'aviron de plage avait été précédé par celui du classique (juniors, U23, et seniors) qui s'est tenu du 8-11 novembre.

Durant ces joutes, la sélection algérienne (messieurs et dames) avait remporté 19 médailles (2 or, 7 argent et 10 en bronze). Les deux uniques médailles d'or ont été l'oeuvre de Sabria Boukhous aux épreuves de skiff poids léger (U23), et le tandem Feriel Zitouni et Sabria Boukhous aux épreuves de double dames (U23).

En plus de l'Algérie, le "classique", la première compétition du genre dans le continent, a enregistré la participation de l'Egypte, la Tunisie, la Libye, la Namibie, le Bénin, Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Maroc et le Soudan.