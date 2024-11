Algérie: Goudjil préside une réunion du bureau du Conseil de la nation élargi

Alger — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a présidé mardi une réunion du Bureau du conseil élargi, consacrée à l'examen de l'agenda des travaux du Conseil pour la période du 13 au 16 novembre, dédiée à l'étude du projet de loi de finances pour l'année 2025, indique un communiqué du Conseil.

Lors de cette réunion élargie aux présidents des groupes parlementaires, au président de la commission des affaires économiques et financières, et au questeur, il a été procédé, également, à la présentation du projet de budget du Conseil de la Nation pour l'exercice 2025, précise la même source.

"Il s'agit là d'une preuve accrue et certaine de l'engagement à renforcer le lien entre le président et le peuple, dans une Algérie nouvelle et victorieuse, tout en préservant le caractère social de l'Etat, inspiré de l'esprit et des valeurs de la Proclamation du 1er Novembre 1954", a-t-il ajouté.

Le Bureau du Conseil de la nation élargi, à l'occasion de la célébration des 70 ans de l'épopée glorieuse du 1er Novembre 1954, exprime au nom de ses membres, sa "profonde reconnaissance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour l'attention qu'il accorde aux événements et anniversaires nationaux qui perpétuent la mémoire collective de la nation, et adresse ses sincères félicitations à l'ensemble des citoyennes et citoyens à l'occasion de cet événement majeur, en souhaitant pour l'Algérie davantage de prospérité et de stabilité".

"Les séances plénières reprendront le jeudi 14 novembre 2024 au matin pour la présentation et le débat du projet de loi de Finances 2025. Les débats se poursuivront le vendredi 15 novembre, suivies des interventions des présidents des groupes parlementaires, tandis que le ministre des Finances répondra, dans l'après-midi du même jour, aux interventions et préoccupations des membres du Conseil".

Par ailleurs, concernant le projet de budget du Conseil de la nation pour l'année 2025, après l'exposé présenté par le secrétaire général du Conseil de la nation, "les différentes perspectives et avis sur ce projet de budget ont été examinés".

Le Bureau du Conseil élargi a décidé "de soumettre ce projet à la commission des Affaires économiques et financières, conformément aux dispositions de l'article 130 du règlement intérieur du Conseil", conclut le communiqué.