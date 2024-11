Algérie: Coupe du pays d'équitation par équipes de saut d'obstacles - Blida ville hôte de la compétition vendredi et samedi prochains

Oran — Les épreuves de la Coupe d'Algérie par équipes de saut d'obstacles cadets et juniors, auront lieu vendredi et samedi prochains au centre équestre de la Mitidja de Blida, a-t-on appris mardi de la Fédération de cette discipline.

Cette manifestation de deux jours, organisée par la Fédération équestre algérienne, en collaboration avec le club hippique de la Mitidja (Blida), regroupera plus 80 cavaliers et chevaux d'une vingtaine de clubs du pays dans les catégories cadets et juniors.

La première journée prévoit le déroulement des tours éliminatoires pour les cavaliers cadets âgés de 10 à 14 ans de premier degré montant des chevaux âgés de 5 ans et plus sur des obstacles de 1,05 et 1,10 mètre sans chrono, et en juniors âgés de 15 à 18 ans enfourchant des chevaux de 6 ans et plus sur des obstacles de 1,15 et 1,20 mètre sans chrono. Dans cette épreuve de Coupe d'Algérie, les équipes seront représentées par quatre couples de cavaliers.

Les huit meilleurs en cadets et juniors ayant obtenu le plus petit nombre de pénalités lors des premiers et deuxièmes tours, seront qualifiés pour la finale prévue samedi, avec un contrôle antidopage pour les trois premiers en cadets et juniors.

Le président de jury est Djender Lounès, assisté de Diafi Anis, président du club hippique de la Mitidja et Hassairi Mahfoud, directeur de la compétition.