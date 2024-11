Madagascar: Sécurité alimentaire - Lancement de la plateforme numérique du Projet STAT SANOI

Une avancée pour la sécurité alimentaire. C'est ce que représente le lancement de la plate-forme numérique du projet STAT SANOI. La FAO, en collaboration avec la Commission de l'Océan Indien (COI) et avec le soutien financier de l'Union européenne, a inauguré cette plateforme qui centralise les données essentielles en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour Madagascar et les îles de l'Océan Indien.

Grâce à l'intégration d'indicateurs de télédétection, cette plateforme offre une précision accrue dans le suivi des dynamiques agricoles et nutritionnelles. Elle permet ainsi d'optimiser la prise de décision et de renforcer la planification stratégique au niveau régional. Cet instrument numérique s'inscrit comme une réponse innovante face aux défis spécifiques de la sécurité alimentaire dans les îles, consolidant les bases d'une action concertée et efficace pour améliorer la résilience des populations face aux risques nutritionnels.