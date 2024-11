Madagascar: Parkour/Championnat du Monde - Dinah, Serge et Faliniaina à l'assaut de Japon

La scène mondiale du parkour accueillera des athlètes malgaches du 14 au 17 novembre prochain, à Kitakyushu, au Japon, à l'occasion du Championnat du Monde de Parkour.

La délégation malgache sera composée de trois membres : deux athlètes et un entraîneur expérimenté, prêts à défendre les couleurs de Madagascar dans cette compétition de haut niveau. Dinah Rakotoarijaona, championne nationale en Speedrun, et Serge Ranaivomanana, détenteur du meilleur score africain en Freestyle, représenteront fièrement leur pays dans les deux épreuves principales de la compétition : le Freestyle et le Speedrun. Dinah, spécialiste du Speedrun, devra faire preuve de rapidité et de maîtrise technique pour enchaîner les obstacles dans un minimum de temps.

Serge, quant à lui, se distingue dans le Freestyle, une discipline où l'art du mouvement et la créativité sont essentiels pour impressionner les juges. Aux côtés des athlètes se trouve Faliniaina Antonio, leur entraîneur et chef de délégation, qui a supervisé leur préparation intense ces derniers mois. Grâce à son expérience dans le domaine du parkour, il a su guider Dinah et Serge dans l'atteinte des exigences rigoureuses de la compétition internationale. «Ce voyage marque une étape importante pour le parkour malgache», a souligné Faliniaina. «La participation de nos athlètes témoigne non seulement de leur détermination, mais aussi de l'évolution du sport dans notre pays, qui commence à recevoir une reconnaissance internationale».

La participation de la délégation malgache au Championnat du Monde est une véritable vitrine pour le parkour à Madagascar, un sport qui connaît une popularité croissante parmi les jeunes générations. «Nos athlètes auront l'opportunité de démontrer leur talent et leur passion pour le parkour face à des compétiteurs du monde entier», a ajouté Faliniaina Antonio. Ce tournoi représente non seulement un défi sportif de taille, mais aussi un tremplin pour faire rayonner le parkour malgache sur la scène internationale. La délégation malgache a quitté Madagascar le lundi 11 novembre, avec l'espoir de marquer l'histoire du parkour et de prouver que, même dans des disciplines de haut niveau, les talents émergents de Madagascar peuvent rivaliser avec les meilleurs.