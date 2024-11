Sénégal: La Plateforme Ëttu jàmm invite à 'l'apaisement dans les discours'

Dakar — La Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité dénonce les actes de violences dans la campagne électorale et invite les acteurs politiques à "l'apaisement dans les discours, la quiétude dans les comportements et attitudes".

Ëttu jàmm, composée de plus de soixante organisations de la société civile féminine, appelle les partis et coalitions en lice à "oeuvrer pour que ces périodes préélectorale et électorale se passent dans la paix, le calme et la sérénité".

La Plateforme demande que "des sanctions fermes soient prises à l'endroit des auteurs de violences (...)" et "en appelle au sens des responsabilités et de la citoyenneté des populations, aux responsables des institutions chargées de la conduite du processus électoral, à l'administration organisatrice des élections".

Ëttu jàmm rappelle que "la tenue d'élections est un indice de démocratie pour un pays" et que "l'installation et le maintien d'un climat apaisé durant tout le processus électoral sont la garantie d'une paix durable et d'une bonne gouvernance".