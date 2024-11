Maroc: Rencontre maroco-espagnole à Rabat sur le développement et la modernisation du secteur des viandes rouges

Rabat — Le développement et la modernisation du secteur des viandes rouges au Maroc, ont été au centre d'une rencontre, tenue mardi à Rabat, à l'initiative de la Chambre de Commerce d'Industrie et de Services de la Région de Rabat-Salé-Kenitra.

Réunissant des entrepreneurs et des représentants gouvernementaux du Maroc et d'Espagne, cette rencontre a permis de mettre en avant les potentialités dont disposent le Maroc et l'Espagne dans le secteur des viandes rouges, tout en soulignant la nécessité de développer et renforcer l'ensemble des filières relatives à ce secteur à travers l'encouragement des investissements.

Cette réunion, dont l'objectif principal est de renforcer la coopération commerciale entre les deux pays et d'explorer un accord bilatéral pour l'exportation de viande espagnole vers le Maroc, a été une occasion idoine pour consolider les liens et ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires.

Ainsi, les participants ont souligné l'importance de développer le partenariat entre les entrepreneurs marocains et leurs homologues espagnols, afin de garantir l'approvisionnement des marchés des deux pays, de répondre aux besoins des consommateurs et de développer l'échange commercial bilatéral.

S'exprimant à cette occasion, le président de la chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Rabat-Salé-Kénitra, Hassan Sakhi, a indiqué que la filière des viandes rouges au Maroc revêt une grande importance aux niveaux économique, social et alimentaire, en contribuant à répondre aux besoins du consommateur et à créer de la valeur ajoutée et des opportunités d'emploi.

Les potentialités du secteur des viandes rouges, que ce soit du côté nutritionnel ou industriel, lui permettent de devenir un pôle attractif des investissements par excellence, a-t-il soutenu, notant que les deux pays disposent d'importants atouts et d'un potentiel qu'il faut exploiter de manière optimale pour créer des richesses et des opportunités d'emploi.

Pour la réhabilitation et la modernisation de ce secteur une série d'accords commerciaux seront conclus entre les acteurs économiques, a-t-il relevé, mettant en avant l'importance de ce genre d'évènements pour faire connaître davantage de secteur, ainsi que créer un mécanisme de dialogue et concertation entre les investisseurs dédié au développement du secteur des viandes.

De son côté, le président de l'Association espagnole de production de viande "ANAFRIC", José Friguls, a souligné que cette rencontre, qui se tient en présence de 11 entreprises espagnoles, s'inscrit dans le cadre de l'achèvement des préparatifs pour le lancement de l'exportation des viandes rouges de l'Espagne vers le Maroc.

A cet égard, il a fait savoir que le gouvernement marocain a accordé des facilités aux exportateurs espagnols de viandes rouges, ajoutant que cette démarche revêt une grande importance pour les économies des deux pays.

Plusieurs mesures ont été adoptées afin de faciliter les opérations d'exportations, notamment en matière d'avantages douaniers, a-t-il indiqué, ajoutant que les exportateurs ont été contactés pour entamer les procédures d'exportation.

Pour sa part, la Cheffe du département de solutions sectorielles dans l'entreprise publique (PRODECA) relevant du ministère catalan de l'Agriculture, Susanna Barquin, a expliqué que l'objectif de cette mission d'hommes d'affaires espagnols est de renforcer les relations commerciales avec le Maroc, en matière de production de viandes rouges.

Quant au vice-président de la Chambre des Conseillers, Lahcen Haddad, il a relevé que le Maroc a réalisé des efforts considérables pour atteindre une certaine autosuffisance en matière de viandes rouges, mais la crise du Covid et la succession des années de sécheresse ont causé une perturbation dans la production des viandes rouges, ce qui a poussé le gouvernement à prendre une série de mesures.

Le Parlement marocain soutient l'action commune entre le Maroc et l'Espagne pour le développement du secteur des viandes rouges, a-t-il insisté, soulignant l'importance des avantages douaniers dans le processus d'importation et de la compétitivité des prix.

La tenue de cette rencontre intervient dans le cadre du renforcement de la coopération économique et des échanges commerciaux dans la perspective d'un accord bilatéral pour l'exportation de la viande espagnole vers le Maroc.