Maroc: Tanger - Ouverture d'un colloque international sur la traduction et l'intelligence artificielle

Tanger — Les travaux d'un colloque international sur la traduction et l'intelligence artificielle se sont ouverts, mardi à l'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction de Tanger, sous le thème "Traduction et intelligence artificielle (IA): enjeux de la théorisation et de la pratique".

Organisé sur deux jours par le Laboratoire Traduction, terminologie et lexicographie (LTTL) affilié à l'Ecole, ce colloque vise à éclairer un aspect qui n'est pas récent dans les études traductologies, celui des nouvelles technologies assistant l'acte de traduire.

S'exprimant à cette occasion, le Directeur de l'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction, Mohamed Kharchich, a indiqué que le sujet de la traduction et de l'IA est un sujet d'actualité, d'une grande importance dans la conjoncture actuelle.

"L'IA et la traduction coexistent côte à côte depuis des années", a-t-il noté, rappelant que la traduction automatisée a fait son apparition depuis les années 50 et s'est développée avec le développement technologique des outils et des nouvelles techniques de traduction.

Ces dernières années, l'IA commence de plus en plus à accomplir des tâches que seul l'élément humain pouvait faire jusque-là, a poursuivi M. Kharchich, estimant qu'il s'agit d'une arme à double tranchant, car si l'IA facilite le processus de traduction et la communication entre les peuples avec une traduction instantanée de la majorité des langues, elle se heurte face à plusieurs limites.

En effet, selon M. Kharchich, les académiciens s'accordent sur l'idée que peu importe le degré de technologie atteint, l'élément humain demeure au cœur du processus de traduction, qui ne peut être mécanique, puisqu'il nécessite un bagage de connaissances important lié à des caractéristiques culturelles, sociales et historiques, ainsi qu'à des contextes et conjonctures particuliers.

Ce colloque se veut ainsi l'occasion d'approfondir le débat sur ces questions, ainsi que sur les moyens à même de soutenir l'élément humain pour parvenir à une utilisation rationnelle de l'IA dans le domaine de la traduction, a-t-il ajouté, notant qu'il permettra également d'élaborer des conclusions pour aider à relever les défis liés à cette question.

M. Kharchich a, par ailleurs, fait savoir que le colloque s'inscrit dans le sillage des rencontres scientifiques organisées par l'Ecole conformément à sa vocation académique et scientifique, ainsi que dans le cadre de dizaines de rencontres organisées par l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) sur l'impact de l'IA sur plusieurs domaine, dont l'économie, l'ingénierie et les sciences humaines.

Pour sa part, le directeur du Laboratoire Traduction, terminologie et lexicographie (LTTL), Naoufal El Bakali, a indiqué que cet événement scientifique rassemble une brochette de chercheurs et d'experts nationaux et internationaux, venus notamment de France, de Mauritanie, d'Italie et d'Australie, pour présenter leurs apports concernant la thématique de la traduction et l'IA, qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde, précisant que le colloque aboutira à des outputs très attendus dans ce domaine.

"Nous avons programmé deux journées consacrées à différentes thématiques portant sur la théorie, la didactique, la pédagogie et les nouvelles technologies, ainsi qu'à la question de la programmation du langage informatique et d'autres sujets qui interpellent les pratiques et les technologies liées à la traduction", a-t-il fait savoir dans une déclaration à la MAP.

La première journée du colloque est marquée par une séance plénière sur la thématique de la traduction et l'IA, suivie de trois sessions parallèles abordant les thématiques de "La langue arabe et l'IA", "Les métiers du traducteur et l'IA" et "La Traduction spécialisée et l'IA".

La seconde journée comprendra également une séance plénière, et trois autres sessions parallèles sur les sujets de "L'éthique et l'IA", "La traduction comparée et l'IA" et "Dictionnaire et terminologie".