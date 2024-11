L'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo (Upgc) dispose désormais de deux laboratoires à la pointe de la technologie et dédiés à la filière karité en son sein. Baptisés du nom de l'ex-Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, ces centres scientifiques ont été inaugurés le 9 novembre 2024, par le ministre-directeur de Cabinet du Président de la République, Fidèle Gboroton Sarrassoro.

Selon le communiqué de la Primature, les deux laboratoires sont offerts par le Projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique (Pccet). Ce, dans le cadre de son initiative dénommée "Programme karité ivoire" (Pki). Ces laboratoires se concentrent sur la micropropagation in vitro et le contrôle qualité du karité et de ses produits dérivés.

Représentant le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, à cette cérémonie, Fidèle Gboroton Sarassoro a réaffirmé la volonté du gouvernement d'oeuvrer à la modernisation du secteur agricole afin de le rendre plus rémunérateur pour ses acteurs.

« La filière karité fait l'objet d'une grande attention de la part de l'Etat. La compétitivité de nos chaînes de valeur agricoles et la transformation structurelle de notre économie sont au coeur de la politique de développement du Président de la République, dont l'ambition première est de créer des richesses dans notre pays et des emplois au profit des femmes et jeunes », a-t-il dit.

Outre ces laboratoires, le Pki a permis de renforcer les capacités de plus de 6000 acteurs de la filière, dont 3288 femmes et 3067 jeunes dans divers métiers de la chaîne de valeur karité.

Le président du Conseil régional du Poro, Fidèle Sarrassoro, s'est adressé aux bénéficiaires de ces formations issus de six régions du nord de la Côte d'Ivoire. « Vous faites partie d'un grand plan de valorisation du karité en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, s'est félicité de la mise en oeuvre du Pki, et notamment de l'ouverture de ces deux laboratoires qui « marque une étape importante dans la valorisation de nos ressources locales ».

Principal bailleur du Pccet, la Banque mondiale représentée par son directeur des opérations en Côte d'Ivoire, Tony Verheijen, s'est félicité des résultats obtenus par le Pki, tout en réaffirmant la bonne disposition de la banque à poursuivre sa coopération avec le gouvernement ivoirien. « La Banque mondiale s'est engagée aux côtés des autorités pour la transformation structurelle de l'économie », a-t-il indiqué.

De son côté, Arthur Coulibaly, coordonateur du Pccet, a souligné l'importance du Pki pour la chaîne de valeur karité ainsi que ces milliers d'acteurs qui ont bénéficié d'un renforcement de capacités.

« L'objectif de la formation est de permettre que ces jeunes soient des techniciens agricoles qui vont faire le pont entre la recherche appliquée et les acteurs de la chaîne de valeur. C'est un programme qui va contribuer à l'amélioration de la qualité, à la création des emplois et à la génération de revenu », a-t-il dit.

La présidente de l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, Pr Awa Sougo Coulibaly, à son tour, a souligné l'importance pour l'Upgc d'abriter ces deux laboratoires.

A l'en croire, « outre la recherche appliquée, en l'occurrence la qualité du beurre de karité, ces laboratoires constitueront des lieux d'apprentissage pour les étudiants, notamment ceux des cycles supérieurs ».

L'Upgc a par ailleurs bénéficié d'un don de six motos de la part du président du Conseil régional du Poro.

Notons que le Pki est mis en oeuvre par le Pccet, en collaboration avec le Centre africain de recherches et d'applications sur le karité (Crak), structure logée au sein de l'Upgc.