Ile Maurice: Navin Ramgoolam nommé Premier ministre - Les choses sérieuses démarrent

Le président de la République, Pradeep Roopun, a nommé Navin Ramgoolam, le leader du Parti travailliste et de l'Alliance du changement, comme Premier ministre vers 19 heures hier soir. Cette nomination est survenue moins d'une heure après que Pravind Jugnauth a soumis la démission de son gouvernement vers 18 h 15. What next?

Maintenant que les clameurs de la victoire de l'Alliance du changement se taisent peu à peu, même si les Mauriciens ont, semble-t-il, envie de prolonger la fête, Navin Ramgoolam comme Premier ministre et Paul Bérenger comme son adjoint, ont déjà mis la main à la pâte pour constituer un nouveau gouvernement. Navin Ramgoolam a eu une réunion avec Paul Bérenger, pour planifier un calendrier.

Les deux leaders, apprend-on, ont commencé à travailler sur les priorités des prochains jours. «Bien sûr, nous allons travailler sur la constitution de notre cabinet. Nous avons beaucoup de choses et des noms en tête, mais la prérogative de nommer des ministres revient au Premier ministre. D'ailleurs, toutes les prochaines décisions et choix se feront en respectant la prérogative du Premier ministre», assure Paul Bérenger. Celui-ci rappelle qu'au plus tard vendredi, l'Alliance du changement présentera sa liste de ministres. Il y aura également des annonces pour le président de la République et les autres postes constitutionnels.

Par ailleurs, il nous revient qu'il y aura dans le nouveau cabinet des députés expérimentés et du sang neuf pour un bon équilibre. Toutefois, les dirigeants de cette alliance ne souhaitent pas révéler ceux qui feront partie du Conseil des ministres. Cependant, Ritish Ramful, Patrick Assirvaden, Arianne-Navarre Marie, Shakeel Mohamed, Reza Uteem, Aadil Ameer Meea, Rajesh Bhagwan, Mahend Gungapersad sont quelques noms cités. D'ordinaire, la prestation de serment des ministres a lieu au Château de Réduit devant le président de la République. Toutefois, il y a eu une exception en 2005 quand Navin Ramgoolam avait voulu une cérémonie à la Place d'Armes avec sir Anerood Jugnauth comme président de la République.

Élection d'un speaker

La prochaine rencontre entre Navin Ramgoolam et Paul Bérenger sera également l'occasion pour eux de confirmer qui occupera le poste de speaker. «C'est une priorité. Sinon l'Assemblée nationale ne pourra pas siéger», déclare Paul Bérenger. Aussitôt le cabinet constitué, le président de la République devra appeler le Parlement pour que les nouveaux députés prêtent serment. D'après la tradition, un des plus anciens des élus présidera la séance. Après la prestation de serment, les députés seront appelés à voter pour un speaker. La prochaine étape sera la lecture du programme gouvernemental par le président de la République.

Pravind Jugnauth a soumis sa démission vers 1 8 h 15

Pravind Jugnauth a soumis sa démission et celle de son gouvernement à Pradeep Roopun vers 18 h 15 hier soir. Peu avant, il a présidé une dernière réunion du cabinet ministériel. Des photographes de presse étaient présents devant le Prime Minister's Office hier matin, mais il n'y avait aucun signe démontrant que Pravind Jugnauth allait plier bagage. Navin Ramgoolam et Paul Bérenger attendaient son départ de l'Hôtel du gouvernement pour entamer l'officialisation des choses.

Tant que Pravind Jugnauth était en poste, les procédures officielles ne pouvaient pas commencer pour que l'Alliance du changement prenne le pouvoir. «Dès que le Premier ministre sortant soumet sa démission et celle de son gouvernement, le président convoque celui qui a la nouvelle majorité pour en former un nouveau», rappelle Milan Meetarbhan, l'avocat expert de la Constitution.