Rabat — La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, s'est réunie, mardi à Rabat, avec les présidents des Chambres des pêches maritimes et les présidents des instances, des organisations et des associations professionnelles.

Cette réunion de communication s'est déroulée en présence des directeurs généraux des établissements sous tutelle du ministère et des directeurs centraux du secrétariat d'État chargé de la Pêche maritime, indique un communiqué du secrétariat d'État.

Dans son mot de bienvenue, Mme Driouich a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une approche participative initiée par le secrétariat d'État chargé de la Pêche maritime dans la gestion des différents projets et chantiers relatifs à la pêche maritime, suite à sa nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant que secrétaire d'État chargée de la Pêche maritime.

Cette démarche vise, selon elle, à réunir les différents acteurs professionnels, en tant que partenaires essentiels, dans la mise en oeuvre de la stratégie sectorielle et des décisions relatives à la gestion et à l'exécution des projets structurants, selon une approche fondée sur la gestion rationnelle des ressources halieutiques et la durabilité de la ressource conformément aux Hautes Directives Royales en la matière.

Mme Driouich a ajouté que la création d'un secrétariat d'État chargé de la Pêche maritime témoigne encore une fois de l'intérêt particulier que Sa Majesté le Roi accorde au secteur de la pêche.

La secrétaire d'État a invité toutes les composantes du secteur à participer aux efforts visant à renforcer les acquis réalisés au cours des dernières années et à assurer une meilleure contribution du secteur dans la croissance socioéconomique à travers le renforcement de son attractivité, de sa compétitivité et de sa dynamique.

Elle s'est dite prête à être ouverte sur l'ensemble des composantes du secteur à travers la concertation, le dialogue et la communication notamment suite aux différents enjeux et défis que traverse le secteur suite notamment au changement climatique et son impact sur les pêcheries et l'écosystème alimentaire.

Mme Driouich a également mis l'accent sur sa ferme volonté, à travers une approche concertée et participative, à renforcer le développement du secteur de la pêche maritime en renforçant et en révisant les plans d'aménagement des pêcheries et l'adoption d'une approche par zone et spatiale dans leur gestion tout en soutenant les différents chantiers et projets de l'aquaculture, considérant que l'aquaculture constitue une alternative et un choix stratégique pour une exploitation durable des potentialités dont dispose le Royaume dans ce domaine.

Elle a ainsi insisté sur l'importance de soutenir l'efficacité du secteur et l'accélération de la mise en oeuvre des projets des infrastructures de débarquement et de commercialisation, l'appui des investissements et le renforcement de la compétitivité des produits de la mer. Le facteur humain est également au cœur de cette stratégie, avec une attention particulière portée au renforcement de ses compétences scientifiques, son rendement et sa protection sociale à travers l'amélioration de ses conditions de vie.

De leurs côtés, les présidents des Chambres de pêche maritime et les présidents des différentes instances et organisations professionnelles ont exprimé leur fierté quant à l'Attention Royale qui se manifeste dans la création d'un secrétariat d'État dédié au secteur de la pêche maritime.

Les présidents ont ainsi mis en avant leur engagement pour insuffler une nouvelle dynamique dans les différentes activités et projets du secteur et de continuer à œuvrer pour la mise en oeuvre des différents chantiers ouverts et projets en cours, tout en valorisant les acquis réalisés au cours des dernières années et qui ont eu un impact positif sur l'augmentation des investissements dans ce secteur, le développement de l'aquaculture marine, le dédoublement du chiffre d'affaires, la création des emplois et la promotion des exportations à travers l'appui de la dynamique du secteur dans le tissu socioéconomique du pays et de relever les défis et les enjeux relatifs à la souveraineté alimentaire et le changement climatique.