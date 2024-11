Cote d'Ivoire: Journées promotionnelles des entreprises du Bafing - La 1re édition se tient du 28 au 30 novembre

La ville de Touba, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, s'apprête à accueillir les journées promotionnelles des entreprises du Bafing prévues du 28 au 30 novembre 2024. Elles visent à contribuer à la réflexion sur les opportunités locales d'affaires et d'investissement, et à rapprocher les structures d'accompagnement et de financement des entrepreneurs du Bafing.

Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à travers sa délégation régionale. Qui a pour mission d'animer la vie économique de la région, informer les opérateurs économiques et collecter les informations nécessaires à sa bonne marche.

L'information a été portée aux opérateurs économiques et au corps préfectoral les 5 et 6 novembre 2024, par Fofana Aboubacar Sidiki, commissaire général desdites assises.

« Conformément aux missions qui lui sont assignées, la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie a décidé d'organiser les Journées promotionnelles des entreprises du Bafing (Jpe-Bafing). En vue de promouvoir le secteur privé de la région. Le thème de cette première édition est "Accompagner l'entrepreneuriat local et bâtir un tissu de Pme performantes, actrices du développement socio-économique du Bafing" », a-t-il précisé.

À l'en croire, ces journées seront meublées de formations et de panels sur différentes thématiques. Entre autres, "Les règles et principes fondamentaux des marchés publics", "Les modes et procédures de passation des marchés", "Potentialités économiques et opportunités d'investissement dans le Bafing", "Entrepreneuriat et défis inhérents au développement des entreprises".

Des panels qui seront animés par des experts afin de mieux outiller les participants. Pour ce faire, le commissaire général Fofana Aboubacar Sidiki a lancé un appel à la population à prendre massivement part à ces journées très riches en contenus et qui seront également des occasions pour tisser des partenariats. « Nous attendons tout le monde. Car il faut s'intéresser à l'entrepreneuriat afin de booster l'activité économique et favoriser le développement de la région », a-t-il lancé.

Notons que ces journées sont placées sous le haut patronage du ministre Moussa Sanogo, ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques par ailleurs député-maire de Touba.

Le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Touré Faman, en est le patron et la présidence est assurée par Yao Kouakou Dinard, préfet de région, préfet du département de Touba.

Quant au co-parrainage, il est assuré par Bakayoko Ibrahima et Mory Bamba, respectivement architecte, Pca de l'Agef et directeur général de la Chambre nationale des métiers.