Cote d'Ivoire: Maracana - Le Guichet unique du foncier s'arroge le trophée de la 3e édition du Tournoi Bruno Koné

La semaine de la Mutuelle générale des agents de la construction (Mugeac) s'est achevée le 2 novembre 2024, par la victoire en finale de l'équipe du Guichet unique du foncier face à celle de la Direction du domaine urbain lors de la 3e édition du Tournoi de maracana, doté du Trophée Bruno Nagbané Koné.

À l'issue des 90 minutes réglementaires au cours desquelles les deux équipes se sont neutralisées, c'est finalement aux tirs au but que le vainqueur s'est imposé.

Outre le tournoi de football, la semaine de la Mugeac a été meublée de plusieurs autres activités dont des sessions d'échange sur le département ministériel, les enjeux et défis auxquels il fait face.

Tout a commencé le lundi 28 octobre, par l"ouverture officielle du siège de la Mugeac sis au rez-de-chaussée de la Tour D de la Cité administrative à Abidjan-Plateau. Puis le mercredi 30 octobre, une visite du chantier des 60 logements destinés au mutualistes à Songon.

Le jeudi 31 octobre, a vu la pose de la première pierre de la cité Bruno Nabagné Koné à Abobo Anonkoi-Kouté. Et c'est le 2 novembre, qu'a débuté le tournoi de maracana doté du Trophée Bruno Nabagné Koné.

Au terme de la dernière journée, le directeur de Cabinet, Gba Téan, représentant le ministre Bruno Nagbané Koné, ainsi que Salimata Dembélé Diarra, chef de Cabinet, et l'ensemble des directeurs du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ont pu communier avec leurs collaborateurs dans un esprit de convivialité et de fraternité.

Gba Téan et Salimata Dembélé Diarra ont tous deux transmis le message de solidarité et d'engagement du ministre aux mutualistes. Gba Téan, a salué les actions de la Mugeac qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des agents et à assurer les mutualistes du soutien des premiers responsables du ministère pour l'ensemble des projets initiés.

Le président de la Mugeac, Ousmane Coulibaly, a rappelé que son action à la tête de la mutuelle est inspirée par la volonté du ministre Bruno Nabagné Koné qui accorde une place de choix à l'épanouissement des agents du Mclu.

Il a, au nom des agents, remercié le ministre pour son engagement aux côtés de la Mugeac et annoncé les prochains défis pour la mutuelle qui entend offrir à ses adhérents une assurance santé complémentaire. Les mutualistes ont donc exprimé leur gratitude au ministre Bruno Nabagné Koné pour sa disponibilité et sa proximité avec les agents.

La semaine de la Mugeac a aussi été un moment festif grâce à des prestations d'artistes renommés tels que Dydy Yeman, Debordo Leekunfa et Josey, et se sont conclues par un grand concert offert par le groupe Zouglou Révolution et Yabongo Lova.

La grande tombola organisée à cette occasion a permis à plusieurs mutualistes de repartir avec des lots exceptionnels, parmi lesquels des terrains, deux maisons, et un véhicule, sans oublier de nombreux autres prix qui ont comblé les heureux gagnants.

À l'occasion, le comité d'organisation n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à tous ses partenaires et aux mutualistes pour leur mobilisation et leur soutien.