Madagascar: Conférence - L'intelligence artificielle et l'éthique au centre des débats

« Ethiques et Intelligences artificielles ». Un thème abordé demain, jeudi 14 novembre 2024 à l'Institut Français de Madagascar (IFM) dans le cadre du mois des cultures numériques « Novembre numérique ». A l'heure où l'intelligence artificielle est présente dans quasiment tous les domaines, l'éthique peine à trouver sa place. La conférence prévue à 10h, deux thèmes seront abordés : « Face au déferlement des IA, que peut faire le travail de l'éthique ? » et « Intelligence artificielle et dignité humaine : pistes pour établir des normes éthiques à Madagascar ».

A 14 heures, une table ronde réunira plusieurs panélistes au tour du thème « Quels repères pour un usage éthique de l'IA ? ». Quatre personnalités prendront part à cette journée consacrée à l'IA et à l'éthique : Herimampita Rarivomanantsoa, enseignant-chercheur et spécialiste en bioéthique et éthique appliquée ; Pierre Antoine Chardel, philosophe et enseignant-chercheur à Paris ; Riaka Rakotobe, professeur de droit ; et Antonio Casilli, sociologue et enseignant chercheur à Paris.