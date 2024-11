Madagascar: Festival de films européens - Rendez-vous du 15 au 17 novembre au Cinepax

Le festival de films européens revient pour la 8ème édition cette fin de semaine. Il aura lieu du 15 au 17 novembre prochain au Cinepax Ambodivona.

Ce festival à l'initiative de la délégation de l'Union européenne à Madagascar met à l'honneur les productions cinématographiques des pays membres de l'Union européenne, tout en contribuant au développement du cinéma local.

13 films à l'affiche

Cette année, des longs et courts-métrages, des films d'animation et des documentaires issus de la Grèce, d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie, de France, de Belgique et d'Espagne seront programmés. Mais la programmation présentera également des coproductions avec certains pays africains et des pays de l'Océan Indien. Comme lors de la précédente édition, 13 films seront à l'affiche pour des diffusions gracieusement ouvertes au public dans deux salles du Cinepax Ambodivona durant les trois jours du festival. Parmi eux, on peut citer le film dramatique espagnol Ramona, la comédie romantique ukrainienne Luxembourg ou encore le film d'animation luxembourgeois Icare, pour ne citer que ceux-là.

Madagascar à l'honneur

Madagascar sera doublement à l'honneur puisque Disco Afrika, le film dramatique réalisé par Luck Razanajaona ainsi que Sitabaomba chez les zébus francophones, le dernier long-métrage documentaire de Nantenaina Lova, seront également projetés lors de ce festival. Ces projections seront suivies d'une rencontre avec les équipes de chaque film.

Par ailleurs, certaines projections seront suivies de débats, une dimension additionnelle du festival. Il vise surtout à soulever des réflexions ou des partages sur l'impact du cinéma sur la société, notamment en s'ouvrant à la diversité et en questionnant les préjugés.

Des master class professionnelles gratuites

En marge des projections, le Projet Ony organise, avec le soutien financier de l'Union européenne, des master class gratuites destinées à des professionnels en devenir du cinéma et de l'image animée. Elles verront l'intervention du scénariste et réalisateur Tovoniaina Rasoanaivo pour la création de film, de l'idée à l'écran. Une immersion dans les coulisses du son au cinéma est également prévue. Elle sera dirigée par Gilles Bernardeau, l'ingénieur de son fondateur des studios de post-production Saraband et professeur à la Fémis, l'École nationale des métiers de l'image et du son de Paris.