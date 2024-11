Madagascar: Lutte contre le délestage - Les matériels du projet solaire de 50 MW débloqués au port de Toamasina

Les actions à moyen terme de lutte contre le délestage sont enclenchées. Le projet de mise en place de parcs solaires d'une puissance totale de 50 MW est en cours.

C'est justement pour accélérer le projet qu'une délégation conduite par le Premier ministre Christian Ntsay a fait le déplacement, lundi dernier pour une réunion de travail avec les entités concernées.

Détermination

La réunion de coordination gouvernementale dirigée par le Premier ministre, Christian Ntsay, s'est tenue au siège de la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT) et a vu, entre autres, la présence de la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, du ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, ainsi que du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean Baptiste. Elle a été notamment axée sur les mesures permettant d'accélérer les procédures douanières et portuaires pour la sortie des containers transportant les lourds éléments de la future centrale solaire de 50 MW. Cette action constitue en tout cas la preuve de la détermination du gouvernement à réaliser ce projet annoncé par le Président de la République Andry Rajoelina pour la lutte contre le délestage.

Projet multirégional

Une action qui a produit rapidement ses effets puisque les transports des containers ont déjà commencé. Selon les directives du Premier ministre, Christian Ntsay, tous les containers de parcs solaires doivent être enlevés du port aujourd'hui pour être acheminés directement vers leur destination finale. À savoir, Antsiranana, Nosy-Be, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, Toliara et Antananarivo. Un projet multirégional en somme et qui concrétise la promesse présidentielle annoncée durant sa dernière sortie médiatique sur les chaînes de télévision. Selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), ces initiatives s'inscrivent dans les directives du président Andry Rajoelina, qui met un accent particulier sur la résolution rapide des problèmes d'accès à l'électricité et à l'eau.

Distribution urgente

Le Premier ministre a insisté sur l'importance de distribuer ces équipements sans délai pour répondre aux besoins en électricité des régions clés. Ainsi, dès l'après-midi de lundi dernier, les équipes ont intensifié les efforts pour assurer leur acheminement, permettant le déploiement de parcs solaires de 50 MW sur tout le territoire. Une mobilisation 24 heures sur 24 a été mise en place pour concrétiser cette initiative, symbole d'un engagement ferme en faveur de la lutte contre le délestage. Ces parcs solaires seront en tout cas d'une grande importance pour la concrétisation de la Politique générale de l'État dans le domaine de l'approvisionnement énergétique.