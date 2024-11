Madagascar: Filière vanille - La Maison de la Vanille d'Antalaha opérationnelle en 2025

Antalaha garde son statut de capitale de la vanille. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa l'a réitéré dimanche dernier lors de la descente sur terrain qu'il a effectuée sur place.

Une visite qui était d'ailleurs l'occasion pour lui de confirmer que le projet présidentiel de construction de la toute nouvelle Maison de la Vanille sera bientôt achevé.

À vocation touristique

« Il n'est pas question et ce ne sera jamais envisager de délocaliser la Maison de la Vanille à Antananarivo », a expliqué le ministre devant des élus locaux, des opérateurs de la vanille, des techniciens régionaux de son département, ainsi que des représentants de l'association Komity Miaro ny Tombotsoan'ny Tantsaha (KMTA). On rappelle, en effet, que des craintes sont montées du côté des opérateurs de la vanille et de l'opinion publique d'Antalaha à la suite de la convention passée entre l'ambassade de France et le Groupement des exportateurs de vanille, pour la création d'une Maison de la Vanille de Madagascar à Andohalo.

En fait, le projet qui relève plutôt du secteur privé est avant tout à vocation touristique. Une sorte de vitrine destinée à offrir aux visiteurs une immersion dans l'univers de la vanille malgache pour les locaux, enfants, adultes mais également les touristes. Le local qui sera construit présentera, par exemple, des expositions sur les méthodes de culture et de transformation de la vanille et démontre le savoir-faire des producteurs locaux. Il y aura également des conférences, des ateliers et des événements culturels à destination du grand public pour faire découvrir la vanille malgache.

Projet public

Une simple maison de promotion de la vanille, en somme. Contrairement à la Maison de la Vanille d'Antalaha, qui est un projet public concentré sur la gestion de la filière vanille et la promotion de ce produit d'exportation sur le marché international. C'est pour cette raison d'ailleurs, que la Maison de la Vanille d'Antalaha abritera les bureaux du Conseil national de la vanille (CNV), l'organisme en charge de la mise en place de la politique nationale de la vanille et de sa mise en oeuvre.

Sur ce point, le ministre David Ralambofiringa a rappelé à Antalaha que le gouvernement prend actuellement tous les dispositifs pour une meilleure gestion de cette filière dont le rôle économique n'est plus à démontrer. Le ministre de tutelle, qui privilégie le dialogue avec tous les acteurs de la filière, mise notamment sur la qualité de la vanille, mais également sur la protection des intérêts des paysans producteurs. Parmi les pistes envisagées figure la création d'un laboratoire d'analyse dédié à l 'amélioration du contrôle de vanille malgache. Notons pour en revenir à la Maison de la Vanille d'Antalaha, que le projet est prévu d'être bouclé en 2025. Quant à la maison d'Antananarivo, elle changera probablement de nom. Histoire d'éviter la confusion.